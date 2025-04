Palmeiras corrige problema, vence Inter no Beira-Rio e confirma boa fase

O Palmeiras venceu o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Brasileirão, e confirmou a boa fase que vive.

Facundo Torres marcou o gol da vitória palmeirense. Esse é o quinto triunfo em sequência do time de Abel Ferreira.

O Inter ainda não tinha perdido em jogos oficiais em 2025. Eram 17 jogos com 11 vitórias e 6 empates, agora o Palmeiras impôs a primeira derrota do Colorado no ano.

A equipe conquistou a vitória corrigindo um velho problema: a eficácia. O Alviverde sofreu para vencer jogos no ano passado e neste ano por desperdiçar muitas chances, mas hoje venceu com apenas um chute ao gol no 2º tempo — curiosamente o gol da vitória.

Com o triunfo, o Palmeiras assumiu a liderança momentânea do Brasileirão com 10 pontos de 12 disputados. A equipe pode ser ultrapassada pelo Flamengo, que está enfrentando o Juventude no Maracanã. O Inter permaneceu com cinco pontos na 10ª colocação.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Já o Inter joga o clássico contra o Grêmio no sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio.

Palmeiras faz bom 1º tempo e controla ações do Inter

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com apenas duas mudanças em relação ao time que venceu, e convenceu, o Corinthians no último fim de semana: Giay na vaga de Bruno Fuchs e Aníbal Moreno na vaga de Emiliano Martínez.

A dinâmica da equipe não mudou: Giay foi o terceiro zagueiro pelo lado direito e Felipe Anderson ajudando a recompor como ala na direita. O time fez bons 45 minutos inicias e limitou o Inter a finalizar apenas um gol — e não foi na direção do gol de Weverton.

Já o Palmeiras finalizou oito vez, três no gol de Anthoni, mas nenhuma No ataque, Vitor Roque foi o destaque da primeira parte com bons lances e uma finalização no gol. E Estêvão foi o destaque negativo, sem conseguir dar sequência nas jogadas ofensivas.

Inter melhora, mas Palmeiras é letal

O time de Roger Machado teve uma melhora significativa na etapa final e conseguiu encurralar o Palmeiras. Logo no primeiro lance do 2º tempo, Valencia recebeu passe e ficou completamente livre na cara do gol de Weverton, mas acabou chutando muito mal.

O Alviverde não conseguiu trocar passes para controlar o jogo, como aconteceu na primeira parte, e a bola rapidamente voltava para os donos da casa. Mas o time de Abel chegou à vantagem no placar após belo lançamento de Gustavo Gómez, briga de Richard Ríos com Bernabei pela jogada e Facundo Torres marcando o gol.

Lances importantes

Valencia perde gol sozinho. Logo no primeiro minutos do 2º tempo, Valencia recebeu passe de Bruno Henrique livre, dentro da área, mas não pegou bem na bola e chutou para fora.

Facundo Torres abre o placar para o Palmeiras. Aos 18 minutos do 2º tempo, Gustavo Gómez achou belo lançamento para Richard Ríos, o colombiano ganhou de Bernabei e cruzou para Facundo Torres, completamente livre dentro da área. O camisa 17 só empurrou para o fundo das redes e fez o 1 a 0.

Estêvão quase amplia para o Palmeiras. Aos 23, Vitor Roque virou o jogo da direita para a esquerda e achou Estêvão livre. O garoto ajeitou para a perna esquerda, bateu colocado, e a bola passou triscando a trave de Anthoni após desvio na defesa. Quase o 2 a 0.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 28, Alan Patrick cobrou falta pela esquerda, Enner Valencia desviou de cabeça e a bola explodiu no peito de Weverton. O goleiro palmeirense fez grande defesa no susto.

Allan amplia para o Palmeiras, mas arbitragem marca impedimento. Aos 50, Paulinho recebeu livre, tentou driblar o goleiro Anthoni e foi desarmado. Allan pegou a sobra e empurrou para o gol aberto, mas o gol não valeu por posição irregular de Paulinho no primeiro lance.

FICHA TÉCNICA

INTER 0 x 1 PALMEIRAS

Data e horário: 16 de abril, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Felipe Alan de Oliveira (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gol: Facundo Torres (PAL), aos 18 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL)

INTER: Anthoni; Aguirre (Diego Rosa), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Óscar Romero), Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Vitinho (Borré) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Estêvão (Maurício); Felipe Anderson (Bruno Fuchs), Facundo Torres (Allan) e Vitor Roque (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.