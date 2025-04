Romero lamenta nova derrota do Corinthians no Brasileiro e cobra: "Temos que estar mais concentrados"

O Corinthians vive uma fase de instabilidade na temporada. Nesta quarta-feira, o Timão foi superado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Capitão do Corinthians, Romero saiu jogando no ataque junto com Memphis e Yuri Alberto. O paraguaio lamentou o mau resultado diante da Fiel Torcida e entende que faltou eficácia ao Timão. O atacante ainda cobrou mais concentração ao elenco.

"Não estamos conseguindo os resultados no Campeonato Brasileiro. Hoje, acho que jogamos bem no primeiro tempo, e no segundo tempo estamos tomando os gols e desligamos do jogo. Temos que estar mais concentrados nesse sentido, de fazer o nosso gol. Tivemos muitas chances de fazer o gol hoje e não matamos. É trabalhar. Sábado temos outro jogo importante aqui em casa no Brasileiro e tomara que a gente consiga os três pontos", afirmou em entrevista a Cazé TV.

Com o resultado, o Corinthians alcançou a marca negativa de três jogos sem vencer entre todas as competições - são duas derrotas (para Fluminense e Palmeiras) e um empate (contra o América de Cali-COL). Na Série A, o Alvinegro caiu para a 12ª posição e segue com quatro pontos após quatro rodadas.

"O jogo passado acho que faltou intensidade. Acho que hoje não faltou. Propusemos o jogo, tentamos a todo o tempo. Erramos muito gols. Hoje acho que colocamos intensidade, mas não tivemos eficácia. Temos que melhorar isso, porque em casa não pode acontecer. Hoje faltou ser contundente, criamos muitas situações, mas não conseguimos fazer gol", disse Romero.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados já neste fim de semana mirando a recuperação no Brasileirão. O Timão recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da competição nacional.

"Temos que trabalhar. Vamos levantar isso. Temos que estar juntos. Esse grupo já está acostumado a se levantar de situações piores", concluiu o capitão do Corinthians.