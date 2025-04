Zubeldía se irrita com pergunta sobre discussão de atletas: 'Oportunista'

O técnico Luis Zubeldía se irritou com uma pergunta sobre uma discussão forte entre Alan Franco, André Silva e Calleri ao fim do jogo que terminou empatado por 2 a 2 entre São Paulo e Botafogo. O argentino afirmou que a questão era oportunista.

Para você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores. Fale sobre o jogo. É uma pergunta oportunista.

Confira outras respostas de Zubeldía em entrevista coletiva:

Bronca com arbitragem. "Os lesionados são todos importantes. Lucas e Oscar, por exemplo, são titulares. Com certeza gostaria de ter ganhado o jogo independente de tudo isso, e hoje fizemos uma partida para tal. Fizemos um ótimo primeiro tempo, apesar das dificuldades. Acho que o árbitro teve um certo grau de covardia nas decisões, principalmente no gol anulado do Ferraresi. A sensação que tenho é que a arbitragem se "acovardou". O gol foi legítimo, cravo isso aqui."

Gols perdidos incomodam. "Estamos fazendo o máximo de esforço como grupo. Nunca vou arrumar desculpas para qualquer situação. Acho que quatro empates, esses números... Não são bons. Mas jogamos bem contra Atletico-MG e Botafogo. Estou integrando garotos jovens. Pouco a pouco, apesar das dificuldades, seguimos competindo, seguimos evoluindo. Posso falar que os gols perdidos me deixam incomodado, apesar de termos jogado bem."

Lesão de Calleri. "É muito complicado quando isso acontece esse tipo de situação. Precisamos modificar todo nosso esquema de substituições, já que fomos obrigados a fazer uma fora do planejado. Esperamos que não seja nada grave para que ele tenha sequência."