Gaviões lança vaquinha para quitar Arena e arrecada R$ 1 milhão em 3 horas

Do UOL, em São Paulo

A Gaviões da Fiel lançou, oficialmente, nesta quarta-feira (27), a vaquinha para a quitação da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O excesso de pessoas tentando entrar no site tem provocado instabilidade no acesso.

O que aconteceu

O site oficial foi ao ar às 19h10 (de Brasília). O número simboliza o ano de fundação do Corinthians: 1910.

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Há opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também é possível doar outro valor personalizado.

A campanha arrecadou R$ 1 milhão em três horas no ar e teve 12 mil doadores, segundo a Gaviões. A meta é chegar aos R$ 700 milhões, que é um valor aproximado da dívida que o Corinthians tem pela Neo Química Arena.

A Gaviões informou que o site recebeu 2,5 milhões de acessos simultâneos. A instabilidade fez a organização criar uma fila de espera para acessar o endereço.

Sim, fiel, estamos fazendo história! Já atingimos a marca de 1 milhão de reais arrecadados nessas três primeiras horas de campanha. Ao todo, foram 12 mil doadores até o momento. Mas sabemos que essa missão não é fácil e precisamos da colaboração e paciência de todos vocês. Estamos trabalhando com nossos parceiros para normalizar o processo de doação. São mais de 40 mil pessoas aguardando na fila para acessar a plataforma, é a Neo Química Arena lotada em dia de jogo. Vamos em frente! Contamos com vocês. Gaviões da Fiel, em nota

O valor da vaquinha vai direto para uma chave PIX da Caixa Econômica Federal. O Corinthians e a Gaviões da Fiel não terão acesso a este dinheiro.

A campanha tem alguns embaixadores famosos. Entre eles estão: a atriz Alessandra Negrini, o influenciador Alfinete, o vocalista Felipe Badauí (CPM 22) e os ex-jogadores Basílio e Neto. Atletas atuais do clube, como Romero e Tamires, aparecem entre os nomes.

Os torcedores que doarem valores também terão seus nomes aparecendo em uma das abas do site.

Quem quiser contribuir terá de acessar o site www.doearenacorinthians.com.br.

Veja a nota completa

"Começou, Fiel! Agora é pra valer! Esse é o momento em que precisamos da força de cada corinthiano, lado a lado, para fazer acontecer. A Fiel sempre esteve ao lado do Timão, e agora mais do que nunca, precisamos dessa união além das arquibancadas.

Vem com a gente! Cada um faz a diferença nessa missão de garantir o futuro da casa do Corinthians. Juntos, vamos provar que nossa torcida é realmente o banco de loucos mais forte do mundo!"