Zubeldía nega torcida pelo Botafogo para São Paulo ir à fase de grupos da Libertadores

Luis Zubeldía garantiu que não torcerá para nenhuma das equipes que disputarão a final da Libertadores, no próximo sábado, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Botafogo e Atlético-MG entrarão em campo pela taça, e para o São Paulo é muito mais interessante que os cariocas levem a melhor. O comandante tricolor, no entanto, prefere não tomar partido.

Classificado para a Pré-Libertadores após o empate com o Atlético-MG neste sábado, o São Paulo pode confirmar sua presença na fase de grupos da competição, caso o Botafogo seja campeão em cima do Galo no próximo sábado. Desta forma, abriria mais uma vaga ao torneio continental via Campeonato Brasileiro, e o Tricolor seria o beneficiado.

"Não irei torcer para ninguém na final da Libertadores, eles focam lá e nós focamos aqui. Chegamos aos 59 pontos agora, para nós era importante conseguir a vaga hoje, mas claro que queríamos ganhar o jogo. O Inter está na frente na tabela, observo eles e também que vem atrás, como Cruzeiro, Bahia, Corinthians e Vasco. Se aproxima uma temporada que será muito difícil. As equipes estão cada vez melhores, investindo mais em bons elencos", comentou Zubeldía.

Mesmo com o título do Botafogo sendo melhor para o São Paulo, Zubeldía prefere se abster também pelo respeito e amizade que possui com seu compatriota Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG.

Com o primeiro objetivo assegurado neste sábado, Zubeldía parece mais preocupado com o planejamento de 2025 e os desafios que o São Paulo terá pela frente na próxima temporada do que em relação ao futuro campeão da Libertadores.

"Desde que fomos eliminados pelo Botafogo na Libertadores, vencemos quatro jogos, empatamos três e perdemos só um. Isso nos permitiu classificar. No primeiro jogo depois que fomos eliminados da Libertadores, contra o Corinthians, lembro que havia muitos times atrás da gente na tabela, mas por poucos pontos. Hoje temos uma vantagem de 12 pontos para o sétimo colocado. É trabalhar muito para terminar o ano bem, porque a próxima temporada será mais difícil e vamos buscar ganhar uma Copa", prosseguiu.

"Estou muito contente com meus jogadores. Creio que fizemos um esforço muito grande, todos: dirigentes, staff, jogadores, família dos joadores, todos os funcionáriso do clube. Mas sem dúvidas vamos tratar de melhorar alguns aspectos que nós consideramos que temos que melhorar", concluiu o treinador do São Paulo.