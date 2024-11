Salah evita zebra, Liverpool vence lanterna e se isola de vez no Inglês

Em jogo dramático contra o lanterna Southampton, o Liverpool contou com a estrela de Salah para vencer por 3 a 2 e se isolar de vez na liderança do Campeonato Inglês. Com o triunfo deste domingo (24), no St. Marry's Stadium, os Reds chegaram a 31 pontos, oito a mais em relação ao vice Manchester City.

O Liverpool saiu na frente com Szoboszlai, mas viu o Southampton virar com Armstrong e Mateus Fernandes. O gol de empate dos donos da casa saiu após a marcação de um polêmico pênalti em Dibling.

Os Reds se lançaram ao ataque em busca da vitória, e brilhou a estrela de Salah. Após um primeiro tempo apagado, o camisa 11 marcou duas vezes e até tirou a camisa para comemorar o pênalti convertido que deu a vitória ao Liverpool.

O Liverpool encara o Real Madrid pela Liga dos Campeões na quarta-feira (28) e, no domingo (1º), recebe o Manchester City no Anfield. Já o Southampton encara o Brighton na sexta-feira (29), às 17h (de Brasília) pelo Inglês.

Como foi o jogo

Em jogo de ataque contra defesa, Liverpool demorou, mas venceu um inspirado McCathy. O líder do Inglês tomou conta da partida desde o primeiro minuto, trocando passes com facilidade no campo adversário, mas esbarrou no goleiro McCathy, que fez três grandes defesas. Até que Szoboszlai aproveitou uma lambança na saída de bola do Southampton para abrir o marcador.

Southampton reagiu e chegou ao empate após pênalti polêmico. O gol do Liverpool acordou os donos da casa, que apertaram a marcação e buscaram escapadas em velocidade. Até que Dibling conseguiu uma roubada de bola e só parou quando foi derrubado. A arbitragem marcou o pênalti, o VAR confirmou — mesmo após a imagem deixar em dúvida se o meia estava dentro da área — e Armstrong, no rebote, deixou tudo igual. Segundo a Premier League, a penalidade foi confirmada por não haver uma imagem conclusiva de que a falta aconteceu fora da área, respeitando, assim, a decisão de campo. Robin

Con este penal milimétrico que según el VAR fue dentro del área, el Southampton empata el partido.



Les parece dentro del área la falta de Robertson?#PremierLeague #Liverpool #SouthamptonLiverpool pic.twitter.com/3WpfjG1drQ -- KevinFB (@KevinRugama8) November 24, 2024

Southampton soube sofrer e deu aula de contra-ataque para conseguir a virada. O Liverpool voltou para o segundo tempo buscando o segundo gol. Os Reds controlaram a posse de bola, rondaram a área adversária e assustaram os presentes no St Marry's Stadium, mas quem marcou foi o lanterna do Inglês. Em um contra-ataque letal puxado por Dibling, Mateus Fernandes decretou a virada dos donos da casa.

Salah apareceu para evitar zebra, marcou dois e Liverpool abriu oito pontos de vantagem antes de "final" contra o City.. O camisa 11 vinha fazendo uma partida discreta, mas mostrou estrema categoria e, com um toque na bola após lançamento longo, deixou tudo igual. Os Reds seguiram no ataque, tentando furar o bloqueio do Southampton e brilhou novamente a camisa do egípcio, que marcou de pênalti e colocou o Liverpool na frente.

Gols

0x1: Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Sothampton tentou sair da sua área de pé em pé, mas Stephens errou e entregou para Szoboslai, que finalizou da entrada da área para abrir o placar.

1x1: Aos 43 minutos do primeiro tempo, Dibling foi derrubado na grande área e, após confirmação do VAR, Armstrong foi para cobrança, bateu no canto direito, Kelleher defendeu, e o atacante deixou tudo igual no rebote.

2x1: Aos 11 minutos do segundo tempo, o Southampton puxou contra-ataque após cobrança de escanteio, Dibling passou pela desorganizada defesa do Liverpool e só rolou para Fernandes marcar.

2x2: Aos 19 minutos do segundo tempo, Gravenberch fez um belo lançamento longo para Salah. O atacante, com um toque, tirou a bola do goleiro McCarthy e viu a bola morrer no fundo da rede.

2x3: Aos 37 minutos do segundo tempo, Salah cruzou pela direita, Sugawara cortou com o braço e o árbitro marcou pênalti. O camisa 11 foi para a cobrança e recolocou o Liverpool na frente.

FICHA TÉCNICA

Southampton 2 x 3 Liverpool

Motivo: 12ª rodada do Campeonato Inglês

Local: St. Marry's Stadium, em Southampton (ING)

Data e horário: 24 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Sam Barrott

VAR: Michael Oliver

Cartões amarelos: Bradley (Liverpool), Konaté (Liverpool), Lallana (Southampton), Gakpo (Liverpool), Armstrong (Southampton), Salah (Liverpool), Stephens (Southampton)

Gols: Szoboszlai (Liverpool), aos 29 minutos do primeiro tempo; Armstrong (Southampton), aos 43 minutos do primeiro tempo; Mateus Fernandes (Southampton), aos 11 minutos do segundo tempo; Salah (Liverpool), aos 19 minutos do segundo tempo

SOUTHAMPTON: McCarthy; Walker-Peters, Stephens e Harwood-Bellis; Downes, Fernandes, Lallana e Fraser (Sugawara); Dibling, Armstrong (Archer) e Onuachu (Ugochukwu). Técnico: Russell Martin

LIVERPOLL: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Jones (Mac Allister) e Gravenberch; Salah, Gakpo (Luis Díaz) e Nunez (Endo). Técnico: Arne Slot