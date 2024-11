Tudo novo em 2 minutos: os acessos loucos de Mirassol, Sport e Ceará

Mirassol, Sport e Ceará se juntaram ao Santos e estão garantidos na elite do Campeonato Brasileiro de 2025. O Novorizontino, que completava a briga pelo acesso, ficou fora do G4 e jogará, novamente, a Série B do ano que vem.

A noite foi dramática, e dois minutos mudaram tudo para Ceará e Novorizontino. Entre 20h14 e 20h15, o time cearense teve gol marcado, mas o lance foi invalidado por impedimento. O gol do Goiás sobre o Novorizontino, no entanto, colocou de vez os cearenses na Série A.

Pouco antes, Mirassol e Sport haviam feito as lições de casa ao abrirem vantagem sobre Chapecoense e Santos, respectivamente.

Quais os placares dos jogos?

Mirassol 1x0 Chapecoense

Goiás 1x0 Novorizontino

Guarani 0x0 Ceará

Sport 2x1 Santos

Como ficou o G4?

Santos - 68 pontos Mirassol - 67 pontos Sport - 66 pontos Ceará - 64 pontos Novorizontino - 64 pontos

A cronologia dos acessos

18h31: Começou! A bola rolou quase que ao mesmo tempo nos quatro jogos, e os três acessos estavam com Mirassol, Novorizontino e Ceará.

18h47: Gol do Mirassol. Iury Castilho aproveitou cruzamento de Danielzinho e balançou as redes da Chapecoense. O time de Mozart já era vice-líder e, com o gol, se colocou ainda mais perto da Série A.

19h18: Pênalti para o Sport. O time pernambucano, já nos acréscimos do 1° tempo, teve um pênalti a seu favor após Fabrício Dominguez ser derrubado dentro da área. Os santistas Hayner e Pituca tomaram cartão amarelo por reclamação.

19h19: Gol anulado do Mirassol. A torcida presente ao José Maria de Campos Maia enlouqueceu quando Dellatorre recebeu de Danielzinho e superou Gabriel Gasparotto, mas esfriou a empolgação quando o VAR cravou o impedimento do atacante.

19h20: Gol do Sport. Segundos depois de os paulistas quase cravarem o 2 a 0, Lucas Lima pegou a bola na Ilha do Retiro e fuzilou a meta de seu ex-time: o meia bateu forte no meio e não deu chances para Brazão, colocando seu time dentro do G4.

GOL DO SPORT! Lucas Lima.



Sport 1x0 Santos



pic.twitter.com/JNT66k4SGt -- Narradores Brasileiros (@NarradoresB) November 24, 2024

19h24: Intervalo. Os quatro jogos tiveram suas metades iniciais encerradas, e os três acessos eram de Mirassol, Sport e Novorizontino.

19h39: Bola rolando! Os duelos foram retomados — Goiás 0x0 Novorizontino "abriu" os trabalhos, seguido por Guarani 0x0 Ceará, Mirassol 1x0 Chapecoense e Sport 1x0 Santos.

19h55: Novorizontino reclama de pênalti. A equipe de Eduardo Baptista ficou na bronca com Braulio da Silva Machado por uma suposta mão na bola de Dieguinho após uma cabeçada de Neto Pessoa que acabou em milagre do goleiro Tadeu. O árbitro não marcou pênalti e, três minutos depois, manteve sua decisão.

Novorizontino ficou pedindo penalti neste lance, e a arbitragem mandou seguir.



Qual a opinião de vocês?? pic.twitter.com/99snfUIZdD -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) November 24, 2024

19h57: Gol do Sport. A Ilha do Retiro quase explodiu quando Lenny Lobato fez linda jogada pela esquerda e deixou Lucas Lima livre para deslocar Brazão — com muita categoria — e cravar o 2 a 0.

20h07: Gol anulado do Sport. Os pernambucanos até balançaram as redes novamente em um bate-rebate na pequena área, mas o lance, que culminaria em gol contra de Pituca, foi anulado por impedimento.

20h10: Gol do Santos. O jogo no Recife ganhou contornos de emoção quando Otero cobrou falta para dentro da área, Basso ajeitou e Wendel Silva, de cabeça, não desperdiçou e fez diminuiu: 2 a 1.

20h11: Novorizontino e Ceará perdem boas chances. Os dois visitantes tiveram oportunidades claras para tirar o zero do placar contra Goiás e Guarani, mas ficaram no quase.

Inacreditável o gol que o Neto Pessoa do Novorizontino perdeu contra o Goiás.



Só dá Novorizontino, a bola pune pic.twitter.com/01AKai33Zk -- Gyan Costa (@gyancoosta) November 24, 2024

20h14: Gol anulado do Ceará. O time de Léo Condé até balançou as redes com Talisson, que aproveitou rebote em cabeçada de Erick Pulga e saiu para o abraço. O problema é que a arbitragem anotou impedimento do atacante.

20h15: Gol do Goiás. A angústia do Ceará durou um minuto porque Paulo Baya, do Goiás, apareceu: o meia aproveitou rebatida da zaga e, da entrada da área, superou Jordi com um chute forte. Neste momento, o Novorizontino foi ultrapassado pelo Ceará. O acesso, portanto, mudou e ficou com Mirassol, Sport e Ceará.

Goiás 1x0 Novorizontino



⚽️ Paulo Baya



🏆 Série B | última rodada



pic.twitter.com/54CFrxHje4 -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) November 24, 2024

20h16: Pênalti perdido do Sport. Barletta poderia liquidar a fatura na Ilha do Retiro, mas desperdiçou um pênalti: ele cobrou mal sua penalidade e viu Brazão espalmar.

20h28: Mirassol na Série A! O jogo no José Maria de Campos Maia foi o primeiro a terminar, e o time paulista conseguiu sua vaga na elite pela primeira vez na história.

20h32: Ceará na Série A! O empate dos cearenses em Campinas foi confirmado segundos antes de o Novorizontino perder para o Goiás.

20h33: Sport na Série A! O time pernambucano foi o último a garantir sua vaga ao segurar o 2 a 1 sobre o Santos.