Palmeiras: Destaque no ano volta após 2 meses e quer surfar na onda do time

Além da vitória contra o Inter no Beira-Rio, o Palmeiras comemorou o retorno de Maurício na última quarta-feira (16). O meia se machucou quando era o artilheiro do time no ano com cinco gols e ainda segue como um dos protagonistas na estatística — só atrás de Estêvão, com 6.

Maurício quer aproveitar a boa fase da equipe, que soma cinco vitórias consecutivas, para também retomar seu melhor nível.

O que aconteceu

Maurício voltou a ganhar minutos após dois meses de recuperação de uma lesão. Ele sentiu um problema no ombro no clássico contra o São Paulo no dia 16 de fevereiro — foi substituído após quatro minutos em campo e teve constatada uma luxação no ombro, que exigiu uma cirurgia.

O jogador disputou apenas sete minutos contra o Inter, mas tem perspectiva de jogar mais nos próximos compromissos. O Palmeiras tem pela frente o Fortaleza na Arena Castelão e o Bolívar, no Hernando Siles, em La Paz, e deve controlar a minutagem de jogadores muito utilizados nos últimos jogos.

O meia foi o principal nome do Palmeiras em um início de temporada conturbado. Abel Ferreira só encaixou o time quando testou Maurício como falso 9, mas logo depois o jogador sofreu a lesão. As melhores atuações do Alviverde na fase de grupos do Paulistão foram com o jogador em campo: Guarani (vitória por 4 a 1), Corinthians (empate por 1 a 1) e Inter de Limeira (vitória por 3 a 0).

A situação no retorno de Maurício é bem diferente, mas ele garante que o bom momento da equipe fará com que ele volte ainda melhor. Abel Ferreira fez o time encaixar com um esquema com três defensores, Felipe Anderson como ala na direita e Estêvão jogando um pouco mais por dentro.

A gente volta melhor quando a equipe está desempenhando um bom futebol, está conseguindo ter grandes resultados, grandes jogos, não só o resultado por si só, mas também tendo boas atuações. Acho que isso é muito legal e muito importante também. Para mim, foi um pouco complicado ter essa parte de ficar fora e torcer porque a gente não está acostumado, eu prefiro estar ali no jogo, no banco ou jogando de titular, do que ficar na TV assistindo. É bem complicado, a gente acaba tendo o coração batendo mais forte, mas acho que foram muito importantes para a nossa equipe essas cinco vitórias consecutivas, isso dá muita moral para o restante dos jogos que temos pela frente. Maurício, em entrevista à TV Palmeiras.

Maurício tem polivalência a seu favor por volta ao time titular. O jogador de 23 anos pode jogar como meia ofensivo, ponta direita e ponta esquerda, além de falso 9.

Com os três pontos contra o Inter, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 10 pontos em 12 disputados: a equipe só está atrás do Flamengo (também com 10) por conta do saldo de gols (9 a 4 para os cariocas).

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).