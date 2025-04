Mauricio tenta retomar espaço após lesão e espera Palmeiras "sólido" contra o Fortaleza

O Palmeiras tem sofrido nesses primeiros quatro meses do ano com sequência de lesões em seu elenco. Mauricio chegou a desfalcar o time por dois meses depois de passar por uma cirurgia no ombro direito após sofrer uma luxação durante um jogo do Campeonato Paulista. O meia voltou a campo na última quarta-feira e agora quer retomar seu espaço entre os titulares.

Mauricio lesionou-se no dia 16 de fevereiro, logo no início do jogo contra o São Paulo, pela fase de grupos do Estadual. O atleta passou pelo procedimento cirúrgico e voltou a ser opção para Abel Ferreira na última semana. Ele esteve à disposição contra Cerro Porteño, pela Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão, mas ficou no banco de reservas.

O camisa 18, 100% recuperado, voltou a ganhar minutos com a camisa palmeirense na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Ele foi acionado por Abel Ferreira aos 38 minutos do segundo tempo. Até o momento da lesão, Mauricio era um dos principais nomes do time e tinha oito jogos, todos como titular.

Além disso, ocupava o posto de artilheiro, com cinco gols, mas foi ultrapassado por Estêvão, que tem seis. Com sua saída, o Verdão teve uma queda de desempenho, mas chegou até a final do Campeonato Paulista, ficando com o vice-campeonato.

Enquanto esteve à disposição, Mauricio vinha sendo titular no meio junto de Raphael Veiga. Contudo, o meio-campista sofreu uma luxação no ombro esquerdo e segue como desfalque no time. Abel, então recolocou o time nos trilhos com a entrada de Felipe Anderson pela direita, deixando Estêvão mais livre para cair pelo meio.

Mauricio pode brigar pela vaga atuando mais pelo meio como também mais aberto pelos dois lados. O meia se apoia no calendário cheio para voltar a ter mais chances, contando com a rodagem do elenco.

"Fiquei muito feliz de poder receber alguns minutos no jogo contra o Inter. Para mim é muito importante, depois de dois meses fora, para conseguir reconquistar ritmo de jogo. Espero conquistar cada vez mais minutos e conseguir minha vaga no time", disse.

"A gente sabe que o calendário brasileiro é bem complicado, tem muito jogo, a gente tem só o tempo de descansar e fazer uma preparação não muito grande para o jogo. São muitas sequências, viagens. Acho que temos um grupo muito qualificado e vai depender de todos os jogadores porque não sabemos exatamente quem vai estar em boas condições por conta dos jogos, viagens. Às vezes toma uma pancada. Tem que estar todo mundo preparado", seguiu o camisa 18.

Visando mais oportunidades após a lesão, Mauricio segue à disposição de Abel para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece no domingo de Páscoa, contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.