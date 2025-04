Campeão da Copinha, Danilo valoriza Breno Bidon e analisa situação atual do Corinthians

Danilo foi o treinador do Corinthians na campanha vitoriosa na Copinha de 2024. O ídolo alvinegro teve a possibilidade, no período, de trabalhar com diversas joias da base. Entre eles, Breno Bidon, que, atualmente, faz parte do time principal do Timão e é usado muitas vezes na equipe titular.

O ex-comandante do sub-20 corintiano valorizou o jovem meio-campista e relembrou de outros nomes que utilizou nas categorias de base do maior campeão da Copinha.

"O Bidon é um grande jogador, né? Eu acho que, na época da Copinha, que eu o levei, ele estava no sub-17. Eu levei o (Gabriel) Moscardo, o Wesley e o Breno (Bidon). Então, os três já estavam no sub-17 e eu acabei optando por eles, já subi para o sub-20. Então, a adaptação deles foi muito rápida. O Bidon acabou virando titular rápido. Então, é um jogador que dispensa comentários aí, tem muito a dar ao Corinthians", disse Danilo, com exclusividade, à Gazeta Esportiva.

Danilo também comentou a sutuação atual do Corinthians na temporada. Após a derrota para o Fluminense, a diretoria do Alvinegro optou por demitir Ramón Díaz, técnico campeão paulista. O ídolo do Timão fez questão de citar a pressão, mas depositou sua confiança na equipe para o restante de 2025.

"A gente pega os números aí e estão bons, mas a gente sabe que agora vão chegar os mata-matas. Também começou o Brasileirão agora que é muito difícil, né? Não são fáceis as competições. Então, às vezes, acaba não tendo resultado, muita pressão do torcedor, mas vamos torcer para o Corinthians brigar lá em cima no Brasileiro e na Sul-Americana também para classificar", pontuou o ex-meio campista.

Campeão do mundo em 2012 pelo Timão, Danilo não escondeu sua admiração por Rodrigo Garro. Para o ídolo do time do Parque São Jorge, o argentino que veste a camisa 8 é fundamental.

"Um grande jogador. Ele já mostrou isso, tem muito potencial, a gente vê que quando ele joga o ritmo é outro, né? O time ganha com ele, que consegue correr o campo inteiro e ajuda. Além disso, é um cara que faz gol, né? Decisivo, esse cara quando está fora acaba dificultando as coisas", completou Danilo.

