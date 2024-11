Leila Pereira supera Savério Orlandi e é reeleita presidente do Palmeiras

Leila Pereira seguirá no comando do Palmeiras. A atual presidente do alviverde superou Savério Orlandi, único candidato da oposição, e foi reeleita na tarde deste domingo (24), em pleito realizado na sede do clube social, em São Paulo.

Veja detalhes

A eleição acabou em 2.295 a 858 para a "Chapa 100 - Palmeiras Campeão", encabeçada por Leila. Os vices são Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice). Houve ainda 30 votos em branco.

O mandato é válido para o triênio 2025-2026-2027, e ela inicia seu "novo" trabalho no dia 15 de dezembro.

Os votos foram preenchidos por sócios do clube maiores de 18 anos que tenham, pelo menos, três anos no quadro de associados.

Leila havia sido eleita no final de 2021. Na época, não houve oposição, e ela foi aclamada presidente do clube com 1.897 votos.

Essa votação expressiva, com 72% dos votos, é decorrência de um trabalho destes três últimos anos. É um reconhecimento do associado, uma ratificação de tudo que fizemos bom para o clube e nosso futebol. O desafio é superar estes três anos, que estão sendo muito vitoriosos, e continuar valorizando nosso clube. É fazer tudo o que o associado espera de um presidente e superar o que fizemos na primeira gestão Leila Pereira, após ser reeleita

O que Leila projeta para o novo mandato?

Patrocínio máster. "Temos várias empresas interessadas, mas hoje mudou muito a realidade dos investimentos. As casas de apostas chegaram com investimento muito grande. E sem investimento você não faz futebol como nós queremos. Nós precisamos de dinheiro. Primeiro de tudo, dinheiro. Depois, responsabilidade. Também não adianta ter um dirigente com muito dinheiro e sabe lá o que o dirigente vai fazer com esse dinheiro, como acontecia no passado. Então, tem que ter responsabilidade, austeridade, seriedade, credibilidade. É o que nós temos hoje. O investimento é muito importante e as casas de aposta estão vindo com muito apetite."

Time em 2025. "Não vai ter [contratação de uma estrela]. Para mim, as grandes figuras do Palmeiras estão conosco, é esse nosso elenco que é muito competitivo, que está conosco há algum tempo, muito vitorioso, é óbvio que estamos com o planejamento de contratações para o ano que vem, mas nada bombástico, o Palmeiras não trabalha assim. Eu não acredito que um atleta resolva a questão de conquista de títulos. O futebol é coletivo. A nossa grande estrela é o nosso elenco. Por isso que eu não gosto de endeusar absolutamente ninguém. Se você endeusa um, os outros falam: 'então tá, bonitão, vai lá e joga sozinho'. Isso não existe no futebol. Você tem que ter bons jogadores, com vontade, é o que nós temos aqui."

Leila Pereira e Abel Ferreira conversam durante treinamento do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Abel Ferreira. "Eu gostaria muito que o nosso treinador e toda a sua comissão técnica ficassem conosco até o final de 2027. Isso seria histórico. Se você fazer uma comparação desse período que o Abel está conosco, em comparação aos outros clubes, a quantidade de treinadores que os outros clubes tiveram é uma coisa impressionante. É um trabalho muito robusto que nós temos aqui e eu gostaria muito de passar, imagina que coisa linda, passar os dois mandatos com o mesmo treinador, que sem dúvida nenhuma é o maior treinador da história do Palmeiras."

Relação com Mancha Verde. "Eles entenderam que eles poderiam administrar o Palmeiras junto comigo. Aí não é possível. Eu não posso deixar que uma parte da torcida do Palmeiras diga: 'Ó, esse tem que ficar, esse tem que sair'. Não é assim. Aí eu conversei com eles. E aí começou, eles não entendiam, e aí eu resolvi: 'Então chega, vocês ficam para lá, torcedor tem que torcer'. Administradora do Palmeiras sou eu, eu fui eleita."