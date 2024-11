Diniz aponta "falhas defensivas" do Cruzeiro, mas defende elenco em vice da Sul-Americana

Na tarde deste sábado, o Cruzeiro foi derrotado pelo Racing por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Fernando Diniz, treinador da Raposa, analisou o jogo que aconteceu no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, e defendeu a escalação de Walace no time titular. O técnico citou "falhas defensivas".

"O time para iniciar o jogo, por tudo que tinha acontecido previamente, é o time que iniciou, na minha opinião. O jogo contra o Lanús, semifinal, fora de casa, o Walace jogou e foi muito bem. Ele tinha que iniciar o jogo. Contra o Lanús deu certo, hoje deu errado. A gente tinha que ter marcado melhor com o Walace em campo, mas não foi culpa dele, foram por falhas defensivas. Se o jogo tivesse ficado 0 a 0, com dificuldade de criar e mobilidade, tudo bem. A gente tomou dois gols e isso fez eu mexer no time. Eu precisava mexer, não quis esperar o intervalo", disse o treinador.

Diniz comentou o "apagão" no início do duelo e complementou a explicação do 11 inicial. "O time coletivamente não estava bem no começo da partida, melhorou um pouco antes da alteração. Depois que acontece, é mais fácil fazer a avaliação. Podia ter começado com o Lucas e ter dado errado também. A gente estaria falando porque o resultado teria acontecido. Não me arrependo. O time que tinha que iniciar a partida, na minha concepção, era aquele".

O treinador falou a respeito da reação do time na etapa complementar, com o gol de Kaio Jorge, e projetou a reta final de temporada. O Cabuloso vira a chave e passa a focar na reta final do Campeonato Brasileiro. O time mineiro volta a campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, pela 35ª rodada da Série A.

"A reação dos jogadores é a que tem que ter mesmo. Tem que sentir bastante, é sofrido. A gente tem poucos dias para se recompor e fazer as finais que temos pela frente pelo Campeonato Brasileiro", cravou.

Com a derrota, a equipe mineira ampliou o jejum de títulos continentais. O último título internacional do Cruzeiro foi a Recopa Sul-Americana de 1998, quando venceu o River Plate na final e conquistou o torneio pela primeira vez em sua história. Agora, o torcedor terá que esperar para voltar a sonhar com uma taça continental.

"Tem muito valor o cruzeiro voltar a disputar uma final de um campeonato tão importante quanto a sul-americana. Teve um momento excelente no Campeonato Brasileiro. Tem oscilado mais nos resultados do que no desempenho. A gente espera se recompor rapidamente para terminar muito bem o campeonato", finalizou Diniz.