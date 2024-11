Ramón Díaz supera momento conturbado no Corinthians e ganha moral com boa sequência

O técnico Ramón Díaz não foi poupado de críticas após as eliminações do Corinthians na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, tanto externamente como internamente. Após o desgaste da imagem do comandante argentino, ele deu a volta por cima e ganhou moral com a sequência positiva da equipe no Campeonato Brasileiro.

O Timão engatou cinco triunfos seguidos na liga nacional, o que não acontecia desde 2017, quando o clube se sagrou heptacampeão do torneio. Mais do que isso, a equipe cresceu de rendimento, contando com um ataque cada vez mais letal.

O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 9ª posição, com 44 pontos, sete a mais em relação ao Z4 e três a menos comparado ao G7. A vitória por 2 a 0 sobre o rival Palmeiras foi considerada uma virada de chave e o sonho de vaga para a próxima Libertadores se torna mais vivo a cada rodada que passa.

Ramón ganhou força interna e respaldo da arquibancada devido aos jogos recentes no Brasileiro. A alta cúpula nunca pensou em desligar o comandante antes do final da temporada, mas entendeu que o treinador teve papel fundamental nas quedas nas copas e, por isso, sondou o técnico Luis Castro pensando em 2025, por exemplo. A resposta positiva imediata de Ramón, que tem a confiança do executivo Fabinho Soldado, serviu para diminuir o descontentamento nos bastidores.

Em relação à torcida, Ramón chegou a ser vaiado antes do clássico contra o Palmeiras, no último dia 4. Muitos corintianos entenderam que o treinador fez escolhas erradas nas semifinais da Copa do Brasil (contra Flamengo) e Sul-Americana (contra Racing). Já na partida diante do Cruzeiro, quando seu nome foi anunciado no telão da Arena, percebeu-se uma reação bem mais amena da Fiel.

De qualquer forma, o trabalho de Ramón será avaliado pela diretoria ao final do Campeonato Brasileiro. O comandante não tem permanência garantida, mas a manutenção dos bons resultados na liga nacional pode ser determinante para sua continuidade.

Ramón e Emiliano estão felizes no Corinthians e gostariam de ficar no clube, pelo menos, até o final do contrato, que se encerra em dezembro de 2025.

Até o final do ano, o Corinthians encara Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).