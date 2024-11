Grêmio inicia preparação para duelo com Cruzeiro

O elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, após o empate com o Juventude em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, e iniciou a preparação para o duelo com o Cruzeiro, pela 35ª rodada da liga nacional. A partida será realizada na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

Manhã de atividades de troca de passes, posse e finalização no CT Luiz Carvalho ???? ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia em https://t.co/9baogBYRHB pic.twitter.com/IziVHoEwgL ? Grêmio FBPA (@Gremio) November 22, 2024

O treino começou com aquecimento seguido de atividades físicas com bola. Em seguida, o elenco foi separado em dois, sendo uma parte no Campo 1 e outra no Campo 3.

As duas partes fizeram uma dinâmica em espaços reduzidos com toques rápidos, agilidade e velocidade de raciocínio na tomada de decisão com chutes em pequenos arcos localizados nos cantos do gramado.

Logo depois, eles mantiveram a ideia do treinamento, mas com um campo maior e gols de tamanho normal, com a presença dos goleiros.

As atividades contaram com alguns atletas das categorias de base, inclusive alguns que estiveram na ida da final do Estadual sub-20 realizada nesta quinta-feira, no CT de Eldorado, vencida sobre o São José por 1 a 0.

Luiz Eduardo, Hiago, Guga, Araújo, Artur Júnior, Gabriel Passos, Pedro Vitor, Pedro Gabriel, Karele e Zortea foram os jovens que participaram do treinamento.

O próximo treino do Grêmio será neste sábado, a partir das 10h (de Brasília), no CT Luiz Carvalho. Atualmente, a equipe ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados.