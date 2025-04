Thiago Neves visita CT do Corinthians e agradece Fabinho Soldado: 'Muito aprendizado'

O ex-jogador Thiago Neves, que acumula passagens por seis clubes do futebol brasileiro, registrou visitas ao CT do Corinthians nas redes sociais. O ex-meia agradeceu ao executivo de futebol corintiano, Fabinho Soldado, e a Caio do Valle, pela recepção e aprendizado.

Thiago Neves publicou algumas fotos acompanhando o trabalho de Fabinho Soldado nos escritórios do clube alvinegro, além de ter posado com uma camisa do Corinthians. O ex-meia, entretanto, nunca chegou a defender o Timão ao longo da carreira.

"Foram dias de muito aprendizado, obrigado Fabinho Soldado, Caio do Valle e Corinthians por abrirem a porta de um dos maiores clubes do mundo!", escreveu Thiago Neves em publicação no Instagram.

A relação entre Fabinho Soldado e Thiago Neves começou ainda em 2007. Na época, os dois chegaram a jogar juntos pelo Fluminense, clube no qual conquistaram a Copa do Brasil.

Thiago Neves anunciou a aposentadoria dos gramados no final de 2023. Ao longo da carreira, o ex-meia chegou a defender Paraná Clube, Fluminense, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Seu último clube foi o Sport, em 2021, mas seu maior destaque foi no Tricolor carioca.

Fora do Brasil, o ex-atleta também atuou por clubes como Hamburgo (Alemanha), Vegalta Sendai (Japão), Al-Hilal (Arábia Saudita) e Al Jazira (Emirados Árabes Unidos). Neves ainda defendeu a seleção brasileira em sete partidas.