Chefe da Red Bull diz que Verstappen fica para 2026: 'Comprometido'

Max Verstappen correrá pela Red Bull na próxima temporada e não há crise na equipe de Fórmula 1, disse seu diretor Christian Horner nesta sexta-feira, enquanto as especulações giravam em torno do futuro do campeão.

Rumores varreram o esporte depois que o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, expressou preocupação no último fim de semana de que o piloto holandês poderia acionar cláusulas de saída e deixar a equipe — com Mercedes e Aston Martin sendo as principais candidatas para contratá-lo.

"Tem havido muito barulho fora da equipe", disse Horner à emissora Sky Sports no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah.

"Max reafirmou seu compromisso ontem. Estamos concentrados em fazer o carro andar mais rápido, é aí que está o nosso foco. Max faz parte disso, ele é um membro comprometido da equipe. O resto é especulação."

Perguntado se o tetracampeão, que disse na quinta-feira que não estava pensando em seu futuro, estaria correndo pela Red Bull na próxima temporada, Horner respondeu: "Sim, com certeza".

"As pessoas sempre terão suas preocupações. Como equipe, estamos concentrados em resolver o problema do carro. Se você resolver o problema do carro, isso não se tornará nem mesmo um ponto de discussão."

O jornal italiano Gazzetta dello Sport sugeriu anteriormente, sem citar qualquer fonte, que a Aston Martin estava pronta para oferecer a Verstappen US$88 milhões por ano durante três anos com financiamento saudita.

A equipe, controlada pelo bilionário canadense Lawrence Stroll, tem a Aramco, gigante saudita do setor de energia, como patrocinadora principal e contratou o designer Adrian Newey, da Red Bull, e a Honda também estará com a equipe no próximo ano.

O chefe da Aston Martin, Andy Cowell, disse aos repórteres que a equipe está focada em 2026 com o atual dupla de pilotos formada por Fernando Alonso e o filho de Stroll, Lance.

MELHOR MOTOR

Verstappen, que tem um contrato até 2028, sujeito a cláusulas de saída, também foi ligado à ex-campeã Mercedes, que tem George Russell e o estreante Kimi Antonelli este ano e é amplamente esperada que tenha o melhor motor em 2026.

O chefe de equipe da McLaren, Zak Brown, disse em março que esperava que Verstappen fosse para a Mercedes, mas o ex-chefe de estratégia da Mercedes, James Vowles, que agora dirige a Williams, duvidou disso.

"Para mim, a vitória de Verstappen no Japão foi de cair o queixo, parabéns a ele, mas ele também tem muitas desvantagens que você precisa reconhecer", disse ele aos repórteres durante um brunch.

"E acho que o que a Mercedes tem é uma grande cultura com dois pilotos que estão chegando perto do auge do carro e com um que está subindo."

"Portanto, pessoalmente, não acho que haja lugar para (Verstappen)."

Horner também abordou os relatos de uma "reunião de crise" da Red Bull no Barein no último fim de semana, onde Verstappen terminou apenas em sexto lugar.

"Não foi uma reunião de cúpula de crise. Se você se sentar com seus engenheiros e discutir a corrida, eu não descreveria isso como uma reunião de crise", disse ele.

"Não estamos onde queremos estar. Temos alguns problemas com o carro que estamos resolvendo e toda a equipe está trabalhando duro."

"Sabemos quais são os problemas e estamos introduzindo uma série de atualizações nas próximas corridas para resolver algumas dessas deficiências."