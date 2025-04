Com Cristiano Ronaldo apagado, Al-Nassr é derrotado e se afasta da briga pelo título saudita

O Al-Nassr foi derrotado nesta sexta-feira pelo Al-Qadisiya por 2 a 1. O jogo, disputado no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita, contou com gols de Al-Ammar e Aubameyang para dar a vitória à equipe da casa, enquanto Mané descontou para o clube de Riade.

Com a derrota, o time de Cristiano Ronaldo segue com 57 pontos, na terceira posição. Agora, os visitantes estão a oito pontos do líder Al-Ittihad e a três do vice Al-Hilal, com apenas seis rodadas restantes no torneio. Os mandantes chegaram aos 53 pontos e ocupam o quinto lugar.

Nesta terça-feira, o Al-Nassr visita o Dhamk no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, pela 29ª rodada do Saudita, às 15h (de Brasília). Já o Al-Qadidiya encara o Al-Khaleej no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, no mesmo horário, porém na quarta-feira.

Os gols do jogo

Aos 35 minutos da primeira etapa, Aubameyang arrancou pelo lado direito e finalizou em cima do goleiro Bento, que espalmou para o meio da área. O lateral Al-Ammar pegou o rebote e empurrou para o fundo das redes para inaugurar o marcador.

Já aos 38 do segundo tempo, Otávio lançou a bola na meia-lua para Mané, que dominou sozinho e bateu de esquerda para empatar o confronto.

Apenas três minutos depois, em um contra-ataque, Nández recebeu um passe pelo alto, no lado esquerdo, e cruzou para o meio da área. Aubameyang subiu para cabecear e garantir a vitória para os mandantes.