Atlético-MG recebe parte de material e avança na troca do gramado da Arena MRV

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG divulgou novidades sobre a troca do gramado da Arena MRV. O casa do Galo recebeu o material chamado de shockpad, que irá formar uma camada essencial para a absorção de impacto e garantir mais conforto e segurança para a bola rolar no sintético.

Os rolos de shockpad chegaram na Arena MRV no fim da manhã desta sexta-feira e foram posicionados para o início da instalação. O clube mineiro ainda aguarda a liberação total da grama sintética para ter 100% do material disponível para a conclusão da troca do gramado.

Cerca de 40% dos rolos de grama estão retidos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), aguardando a liberação da Receita Federal, diante de um cenário de greve dos auditores fiscais do órgão.

O Atlético-MG afirmou que o shockpad é a última camada antes de o tapete verde ser instalado de vez na Arena MRV. Contudo, são processos que serão realizados de forma conjunta. Ou seja, à medida que os rolos de shockpad forem abertos e colados na área do campo de jogo, haverá a fixação daquela parte do gramado correspondente.

"O shockpad tem a função essencial de melhorar a absorção de impacto para o atleta de alto rendimento, sendo uma base de sustentação para a grama sintética. Sua presença é uma das exigências da certificação da Fifa. Esse tapete amortecedor também é formado por furos que auxiliam na drenagem durante o processo de resfriamento da grama sintética. A água se infiltra no gramado e inicia os caminhos da drenagem para ser reutilizada", comunicou o Galo.

Enquanto isso, o Atlético-MG segue mandando os seus jogos no Mineirão. Neste domingo, o clube recebe o Botafogo, às 16 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.