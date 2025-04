Cuca reúne elenco e Igor Rabello volta ao Atlético-MG para partida diante do Botafogo

Em clima de decisão, o técnico Cuca reuniu o elenco do Atlético-MG nesta sexta-feira para uma conversa antes do treino na Cidade do Galo. No encontro, o treinador reforçou a importância do jogo com o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, válido pela quinta rodada do Brasileirão. O objetivo: voltar a vencer e não se afastar dos primeiros colocados da tabela.

Durante a reunião, Cuca destacou que o time tem produzido boas oportunidades nas partidas, mas precisa ser mais eficiente para transformar o volume de jogo em vitórias. A comissão técnica e os jogadores encaram o confronto como uma decisão, diante da pressão por resultados após quatro jogos sem triunfos na competição.

Após a conversa, o elenco foi ao campo 1 do CT para um treinamento técnico e tático. A novidade do dia foi o retorno do zagueiro Igor Rabello, que se recuperou de um edema na coxa direita e participou normalmente das atividades. O defensor está liberado e pode reforçar o time no fim de semana.

Enquanto isso, outros jogadores seguem em diferentes estágios de recuperação. Patrick (entorse no tornozelo direito), Júnior Santos (coxa direita) e Brahian Palacios (coxa esquerda) fizeram trabalhos físicos em campo. Já Guilherme Arana, Alan Franco, Cadu e Caio Maia continuam sob cuidados do departamento médico e não devem atuar.

Com apenas dois pontos e ocupando a zona de rebaixamento, o Atlético busca um resultado positivo não só para aliviar a pressão, mas também para chegar com confiança ao compromisso seguinte: o duelo contra o Caracas, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira.

O Atlético deve ir a campo com: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.