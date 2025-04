Jake Paul enfrenta mexicano ex-campeão mundial de boxe em junho

No próximo dia 28 de junho, Jake Paul enfrentará Julio César Chávez Jr., em um duelo inusitado que promete agitar o mundo do boxe. A luta, que foi inicialmente divulgada pela 'Ring Magazine', colocará em jogo as trajetórias de dois pugilistas com objetivos bem distintos.

O americano, youtuber com um recorde de 11 vitórias e uma derrota como profissional, busca solidificar sua posição no boxe e provar sua capacidade em combates de maior expressão. Após triunfos sobre figuras como Mike Tyson e Anderson Silva, o jovem de 28 anos agora encara o ex-campeão mundial de boxe em combate que pode reforçar sua credibilidade no esporte.

"Há cinco anos, entrei no ringue para minha estreia profissional após uma única luta amadora, e cada luta desde então tem sido um passo para me tornar campeão mundial. Acabei de derrotar o cara mais durão do planeta e agora vou enfrentar um ex-campeão que o vigarista Canelo não conseguiu finalizar. Chávez Jr. é mexicano, mas eu, El Gallo De Dorado, tenho a força de vontade e o coração dos grandes lutadores mexicanos", disse Jake Paul, por meio de um comunicado enviado pela organização do evento.

Do outro lado, Chávez Jr., ex-campeão mundial de peso-médio, procura recuperar o prestígio perdido. Filho de uma lenda do esporte, o mexicano de 39 anos perdeu grande parte dos holofotes que tinha anos atrás após acumular alguns revezes e alternar apresentações inconstantes nos ringues. Diante de Jake Paul, o atleta terá a chance de se apresentar para milhões de fãs que não acompanharam o seu auge no esporte.

"Primeiramente, vou mostrar o que posso fazer agora que tudo está no lugar certo na minha vida - mental e fisicamente. Sinto-me rejuvenescido e dez anos mais jovem. Segundo, quero agradecer ao MVP por se arriscar a lutar comigo. Infelizmente para o 'Problem Child' deles, eles terão um grande problema em junho - um problema que não saberão como resolver. Espero que, quando eu vencê-lo, as pessoas não subestimem esta vitória", contou o mexicano.

Defesa de título

Além da luta principal, o evento contará com a defesa de título de Gilberto 'Zurdo' Ramírez, que enfrentará Yuniel Dorticós, em uma disputa de alto nível. Invicto e considerado um dos melhores da categoria peso-supermédio, Ramírez terá uma defesa complicada contra o cubano, conhecido por seu poder de nocaute. Esse combate também tem grande relevância para o futuro de ambos os atletas, podendo definir novas direções para suas carreiras.

