Treino do Atlético-MG tem reunião de Cuca com elenco e retorno de zagueiro

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG realizou mais um treino de olho na partida contra o Botafogo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca contou com uma novidade na atividade técnica e tática.

O zagueiro Igor Rabello treinou normalmente e está à disposição para a sequência da temporada. Ele se recuperou de um edema na coxa direita.

O meio-campista Patrick (entorse no tornozelo direito) e os atacantes Júnior Santos (coxa direita) e Brahian Palacios (coxa esquerda) fizeram atividade no campo, em separado, com a preparação física.

O lateral Guilherme Arana (coxa direita), o meio-campista Alan Franco (joelho direito) e os atacantes, Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito), em tratamento das lesões, ficaram na fisioterapia.

Antes do treino, Cuca se reuniu com os jogadores para analisar os detalhes do adversário. Na reunião, o treinador ressaltou a importância do jogo e a necessidade de conquistar os três pontos para não se distanciar do pelotão da frente.

O treinador entende que a equipe vem produzindo e criando oportunidades para vencer os adversários, mas não pode perder as chances criadas. Assim, a partida contra o Botafogo é encarada pela comissão técnica e pelos jogadores "como final de campeonato e de suma importância para retomar a confiança".

O duelo com o Botafogo é neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Brasileirão. O Galo ainda não venceu no torneio e está na vice-lanterna, com dois pontos.