André Silva explica atrito com Alan Franco em empate do São Paulo: "Grupo que quer sair vencedor"

Nesta sexta-feira, André Silva se pronunciou através de um story em seu Instagram, para esclarecer a discussão que teve com Alan Franco após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, na última quarta-feira. O atacante escreveu que brigas deste tipo são normais dentro de um grupo que quer sempre vencer.

"Ao torcedor são-paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti a camisa do São Paulo, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito profissionalismo, e isso vem sendo feito desde então", escreveu.

"Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo. Agradeço a todos que nos apoiam e amam essa instituição acima de tudo. Seguimos focados!", concluiu o atacante.

(Foto/Divulgação: Instagram @silvaa)

O imbróglio começou quando Luciano foi visto reclamando com o zagueiro Alan Franco. Em seguida, André Silva, que substituiu o lesionado Calleri e marcou o segundo gol do time visitante, interveio na discussão e protagonizou uma troca de xingamentos com o defensor. Na sequência, os dois atletas se encararam e foram separados por jogadores das duas equipes.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou no Brasileirão. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 16ª posição da tabela.

Em busca de uma reação, o clube paulista volta aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi.