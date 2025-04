Rossi projeta clássico contra o Vasco e elogia o sistema defensivo do Flamengo

Às vésperas do "Clássico dos Milhões", entre Flamengo e Vasco, o goleiro Rossi comentou o momento da equipe rubro-negra e projetou o duelo pelo Campeonato Brasileiro.

"Acho que estamos em um bom momento. As coisas vêm acontecendo dentro de campo e estamos com grandes expectativas para o clássico, ainda mais com o jogo acontecendo no Maracanã, apesar do mando deles", destacou.

O Flamengo vem de uma goleada de 6 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira. A vitória levou a equipe à liderança do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos.

Rossi também falou sobre o trabalho do técnico Filipe Luís e elogiou o setor defensivo do Flamengo, que vem sendo pouco vazado.

"É um trabalho ótimo. Eu sempre falo que a defesa começa no ataque e a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. Sempre vamos tentar não tomar gols, pois assim estaremos mais perto de vencer. Temos que continuar no mesmo caminho", disse.

O goleiro ainda falou sobre a importância de pontuar no confronto e o desejo do clube rubro-negro em não decepcionar os torcedores que vão estar presentes na partida no Maracanã.

"A gente sabe que é muito importante não perder, não só para a sequência do campeonato como também por todos os torcedores que estarão no Maracanã", concluiu.

O clássico está marcado para às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.