São Paulo x Santos: CBF define arbitragem do clássico

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu, nesta sexta-feira, a arbitragem para o clássico entre São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá Wilton Pereira Sampaio no apito, com os assistentes Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro. Carlos Eduardo Nunes Braga será o comandante do VAR.

O São Paulo chega para o confronto com quatro empates em quatro jogos na competição. Na última quarta-feira, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

Já o Santos, sob o comando do técnico interino César Sampaio, busca sua segunda vitória seguida no Brasileirão. Na última quarta-feira, o Peixe superou o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. A equipe ocupa a 13ª posição, com quatro pontos somados.