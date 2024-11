Santos se reapresenta e faz trabalhos na academia visando jogo contra o Sport; veja programação

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, dois dias após a derrota para o CRB na Vila Viva Sorte, por 2 a 0. O time agora foca no duelo com o Sport, pela última rodada da Série B do Brasileirão.

Todos os jogadores fizeram uma atividade na academia das instalações alvinegras. A tendência é que o grupo comece a trabalhar com bola no treinamento desta quinta-feira.

Nos próximos dias, a equipe deve ser comandada pelo técnico do sub-20, Leandro Zago, já que Fábio Carille deixou o cargo na última segunda-feira. Ainda não há definição do próximo treinador do Peixe.

Já campeão da Segunda Divisão, o Santos pode ir a Recife com um time alternativo. Há uma ala do clube que apoia o uso de força máxima, enquanto alguns acreditam que os principais jogadores devem ser preservados. O Peixe deverá definir a estratégia nos próximos dias.

A equipe ainda tem mais três sessões de treino até a partida contra o Sport. O embate está agendado para o domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A delegação alvinegra viaja a Recife no sábado à tarde.

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.

Veja abaixo a programação do Santos para esta semana:

Quarta-feira (20)



Treino às 11h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (21)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (22)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (23)



Treino às 8h no CT Rei Pelé.

Saída para Recife após o treino.

Domingo (24)



Sport x Santos FC - 18h30 - Ilha do Retiro.