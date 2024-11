Palmeiras vence Bahia com gol no VAR em final dramático e cola no Botafogo

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, em partida dramática na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A equipe de Rogério Ceni abriu o placar com Luciano Rodríguez, mas Raphael Veiga, com um golaço de falta, e Flaco López, de cabeça, viraram o jogo para o Alviverde.

O final do jogo foi dramático e cheio de aparições do VAR. O Bahia chegou a marcar, mas o gol foi invalidado no árbitro de vídeo. Pouco depois, o VAR apareceu de novo, desta vez para confirmar gol do Palmeiras não marcado pela arbitragem em campo.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira foi a 67 pontos e ficou a dois pontos do líder Botafogo. O clube carioca empatou por 0 a 0 nesta quarta-feira com o Atlético-MG, na Arena Independência.

Já o Bahia permanece com 46 pontos, na 8ª posição, e agora não sabe o que é vencer há seis jogos.

O Bahia volta a campo no domingo (24), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), mais uma vez na Arena Fonte Nova.

Já o Palmeiras joga no sábado (23), às 19h30, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Veiga tira Palmeiras do sufoco após 1º tempo muito ruim

O Palmeiras entrou em campo com um time muito ofensivo com Raphael Veiga como segundo volante e trio de ataque formado por Dudu, Felipe Anderson e Rony. No entanto, a equipe não produziu nada no ataque e terminou o 1º tempo com apenas uma finalização no gol do Bahia.

A única finalização ao gol saiu aos 40 minutos, quando Veiga cobrou falta na entrada da área com maestria no ângulo esquerdo de Adriel — sem chances de defesa.

O Bahia encontrou muito espaço no lado direito do ataque, onde Caio Paulista e Dudu eram responsáveis pela marcação. O Tricolor de Aço abriu o placar com Luciano Rodríguez, em boa finalização de fora da área, e teve a chance de ampliar com Jean Lucas minutos depois, mas diminuiu o ritmo após o Palmeiras empatar o jogo.

2º tempo teve roteiro dramático para o Palmeiras

O Palmeiras seguiu com uma atuação ruim no segundo tempo e viu o Bahia empilhar chances para marcar o segundo. Weverton salvou, e a equipe da casa pecou demais nas finalizações.

Aos 34 minutos, Biel saiu cara a cara com o goleiro e chutou por cima. Aos 39, Tiago marcou o segundo gol do Bahia, mas a bola bateu em Jean Lucas (impedido), e o gol foi anulado no VAR.

Aos 43, Flaco López virou o jogo para o Palmeiras com um lance onde a bola bateu no travessão, quicou dentro do gol e saiu. A arbitragem de campo mandou seguir, mas o VAR apareceu para confirmar o gol.

A equipe de Abel Ferreira terminou o jogo com apenas duas finalizações ao gol — e ambas entraram. A eficácia, que Abel cobrou tanto, apareceu.

Lances importantes

Luciano Rodríguez abre o placar para o Bahia. Aos 27 minutos do 1º tempo, Everton Ribeiro tocou para Gilberto, que ajeitou para Luciano Rodríguez, e o atacante uruguaio bateu cruzado, de fora da área, para superar Weverton e colocar o Tricolor de Aço na frente.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 37 minutos, Ademir cruzou para trás pelo lado direito, Jean Lucas chegou batendo, e Weverton fez grande defesa para evitar o segundo gol.

Raphael Veiga bate falta com maestria e empata para o Palmeiras. Aos 40 minutos, Veiga cobrou falta na entrada da área no ângulo esquerdo de Adriel, que nem pulou na bola. 1 a 1.

O que foi isso, Gilberto? Aos 45, Felipe Anderson fez um cruzamento fechado, Gilberto tentou recuar para Adriel e quase marcou contra. O goleiro fez a defesa.

Bahia chega com muito perigo. Aos 13 minutos do 2º tempo, Ademir recebeu belo lançamento em profundidade e ajeitou para Luciano Rodríguez dentro da área. O atacante finalizou de primeira, Weverton defendeu, o próprio uruguaio pegou o rebote e foi travado por Vitor Reis.

Biel desperdiça grande chance para o Bahia. Aos 34 minutos do 2º tempo, Cauly achou grande passe para Biel dentro da área. O camisa 11 ficou cara a cara com Weverton e finalizou para fora.

Bahia faz o segundo gol, mas não valeu. Aos 39 do 2º tempo, Tiago completou cruzamento, a bola desviou em Jean Lucas e morreu no fundo da rede. No entanto, o meio-campista estava impedido, e o gol foi anulado após intervenção do VAR.

Flaco López vira para o Palmeiras com gol dramático. Aos 43 minutos, Vanderlan cruzou, Flaco López completou de cabeça, e a bola tocou na travessão, dentro do gol e a arbitragem mandou o jogo seguir. O VAR confirmou que a bola entrou, e o Palmeiras virou o jogo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 2 PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20 de novembro de 2024 (quarta)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (MASTER/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Luiz Claudio Regazone (MASTER/RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (AB/MG)



Gols: Luciano Rodríguez, aos 26 minutos do 1º tempo (BAH); Raphael Veiga, aos 40 minutos do 1º tempo, e Flaco López, aos 43 minutos do 2º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Gilberto (BAH) e Marcos Rocha (PAL)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo (Gustavo Gómez) e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Flaco López) e Maurício; Felipe Anderson (Gabriel Menino), Dudu (Rômulo) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Tiago) e Thaciano (Biel); Ademir (Cauly) e Luciano Rodríguez (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.