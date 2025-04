Vasco e Flamengo ficam no empate no Maracanã pelo Brasileirão

O clássico entre Vasco e Flamengo ficou no empate por 0 a 0, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros dormem na ponta isolada, com 11 pontos. Já os cruzmaltinos vão a sete, no meio da tabela.

TUDO IGUAL NO CLÁSSICO DOS MILHÕES! O @vascodagama empata com o @flamengo no Clássico dos Milhões por 1×1, no Maracanã! ??? ?: Adriano Fontes pic.twitter.com/g8aZjEZtng ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 19, 2025

O Vasco criou sua melhor chance no primeiro tempo, quando Paulo Henrique acertou a trave. Já o Flamengo teve mais posse de bola e obrigou Léo Jardim a algumas boas defesas.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Cruzeiro, no domingo, no Parque do Sabiá. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã.

O jogo

O Flamengo assustou logo no primeiro minuto, em chute de Gerson. Já o Vasco respondeu em seguida. Paulo Henrique arriscou fora da área e acertou a trave. Os rubro-negros voltaram a criar boa chance no ataque seguinte, quando Michael recebeu passe na área e finalizou para boa defesa de Léo Jardim.

O clássico seguiu movimentado. O Vasco aproveitava os espaços dados pelo Flamengo e assustou em duas oportunidades. Primeiro, Rayan arriscou de fora da área e mandou na rede pelo lado de fora. Depois, Nuno Moreira recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Rossi. Já os rubro-negros quase marcaram aos 21 minutos. Gerson aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Léo Jardim.

A partir dai, o Flamengo passou a dominar o jogo. Tanto que os rubro-negros chegaram duas vezes com perigo. Ayrton Lucas chutou para defesa de Léo Jardim. Já Gerson mandou sobre o travessão.

Na parte final, o Vasco melhorou a marcação e soube segurar a pressão do Flamengo. Com isso, o clássico seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu tendo mais posse de bola, mas não conseguia criar boas chances. Já o Vasco chegou a mandar uma bola na trave com Vegetti, mas o lance foi invalidado, pois o atacante finalizou com a mão.

A primeira chance dos rubro-negros acontece somente aos 24 minutos. Plata aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sobre o travessão. O lance animou o Flamengo, que quase marcou em seguida com Pedro. O atacante cabeceou para grande defesa de Léo Jardim.

O panorama do clássico permaneceu igual na parte final. O Flamengo manteve a posse de bola e teve as últimas chances nos acréscimos, com Plata e Pedro. Sö que ambos pararam em Léo Jardim, que garantiu o empate ao Vasco no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO-RJ 0 X 0 FLAMENGO-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



Data: Sábado, 19 de abril de 2025.



Horário: 18h30 (de Brasília).



Árbitro: Raphael Claus (SP).



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO).



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).



Cartões amarelos: Paulo Henrique e Vegetti (Vasco); Léo Ortiz (Flamengo).

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Jair (Paulinho) e Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Garré), Rayan (Zucarello) e Vegetti.

Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, De La Cruz (Allan), Gerson (Pedro) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Plata) e Michael (Everton Cebolinha).

Técnico: Filipe Luis.