Santos divulga lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo

Neste sábado, o Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com Neymar. O meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Peixe contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. Após exames nesta sexta-feira, foi constatada uma nova lesão na coxa esquerda, agora no músculo semimembranoso.

Além dele, o atacante Soteldo iniciou tratamento após ter constatado um edema na coxa esquerda e não estará disponível para o clássico. A previsão é que o atleta venezuelano seja reavaliado com dinamometria na próxima semana para que seja vista sua condição de jogo, uma vez que foi atingido por duas lesões seguidas.

O Alvinegro Praiano é o 16º colocado, com quatro pontos somados.

Confira a lista completa dos relacionados pelo Santos:

GOLEIROS: João Paulo, Gabriel Brazão e João Fernandes



ZAGUEIROS: Zé Ivaldo, Basso, Gil e Luisão



LATERAIS: Léo Godoy, Escobar, Chermont e Gustavo Henrique



MEIAS: Schmidt, Rincón, Kevyson, Thaciano, Hyan, Pituca e Bontempo



ATACANTES: Tiquinho Soares, Guilherme, Barreal, Rollheiser, Deivid e Veron