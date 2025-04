Romário vê Gerson titular da seleção, e meia agradece: 'Privilégio'

Do UOL, em Santos (SP)

Romário rasgou comentários a Gerson durante a transmissão do empate de 0 a 0 entre Vasco e Flamengo hoje, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O comentarista Romário disse na transmissão do Prime Video que Gerson seria seu titular absoluto na seleção brasileira. O Baixinho falou com o flamenguista depois do apito final.

Romário viu Gerson como o melhor do Flamengo na partida. O voto do destaque da partida, porém, foi para o goleiro Léo Jardim, que salvou o Vasco.

Parabenizar o Léo, muito bem hoje. Buscamos o gol o tempo todo. Tentei ali numa cabeçada, depois num chute, teve Pedro, Cebola. Parabéns ao time pelo jogo, mantendo nosso ritmo por 90 minutos. E parabéns ao Léo, que foi muito bem Gerson

Avisa que ele é o titular absoluto da minha seleção Romário