Gerson elogia atuação do Flamengo e destaca goleiro do Vasco: "Foi muito bem"

O Flamengo ficou no empate com o Vasco, neste sábado, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros na liderança do Campeonato Brasileiro.

A equipe flamenguista teve o domínio da posse de bola e criou diversas chances de gol. O meia Gerson elogiou a atuação rubro-negra e destacou a boa jornada do goleiro cruzmaltino Léo Jardim.

"Parabenizar o Léo, foi muito bem. Buscamos o gol o todo todo. Tentei algumas vezes, mas a equipe deles foi bem. Fizemos um bom jogo", disse.

O Flamengo passa a focar novamente na Libertadores. Os cariocas viajam para enfrentar a LDU-EQU, nesta terça-feira, em Quito.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo desafio da equipe será no próximo domingo, contra o Corinthians, no Maracanã.