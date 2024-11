André pede proteção a Vini Jr: 'Se colocar um pouco no lugar dele'

André comentou sobre a dificuldade de Vini Jr. para deslanchar na seleção brasileira e pediu cuidado com o atacante do Real Madrid.

O que aconteceu

André disse que as pessoas precisam se colocar no lugar de Vini ao ser perguntado sobre o descontrole do craque.

O meio-campista do Wolverhampton lembrou das dificuldades que Vini passa na Espanha, como o racismo, e destacou o dia a dia do atleta.

O atleta revelado pelo Fluminense exaltou Vini como companheiro e quer que ele tenha liberdade para brilhar.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de André

Ambiente diferente da Europa e readaptação

"Eu acho que ainda falta me adaptar lá ainda. Cheguei no fim de agosto, e em todos os meses passo 15 dias aqui e 15 dias lá praticamente. Mas realmente tem essa diferença de clima, faz mais frio, né? E o jogo da Venezuela estava muito quente e atrapalhou nosso rendimento. Tem diferença do gramado e essas coisas. Mas não tem jeito, tem que adaptar rápido ao clima e ao campo principalmente para impor ritmo que o Dorival pede. Mesmo com mudança com a maioria da Europa, temos que chegar aqui e mudar a chave rápido".

Uruguai e chance de começar jogando

"Não conversei nada com o Dorival, deve definir o time antes do jogo. É um jogo que é muito diferente, na minha terra, vestindo essa camisa. Fiquei muito feliz quando escutei meu nome na convocação. Minha família toda vai estar aqui e é especial. É um jogo diferente da Copa América, o professor tinha pouco tempo, o primeiro jogo das Eliminatórias era o Diniz, também com pouco tempo. Agora nosso time conseguiu evoluir mais, fazer o que o Dorival está implantando. Esse jogo vai ter o Brasil mais preparado e em um momento melhor que nos jogos anteriores".

Vini Jr

"O Vini é um garoto espetacular, todas as convocações que eu vim ele estava. Ele é espetacular, apoia a todos, merecia a Bola de Ouro pelo nome, pela grandeza. Se colocar um pouco no lugar dele. Pelo que passa na Espanha, nos jogos, deve ser muito difícil. Eu imagino... A CBF dá todo o acolhimento possível para ele, os jogadores e comissão técnica também. Procuramos acolhê-lo ao máximo para ter o melhor desempenho possível. Em questão de jogo, ele ajuda muito de forma tática, tecnicamente é fora da curva. Todos têm que acolher e dar o máximo de liberdade, dar muita proteção para desenvolver o melhor futebol".

Uruguai voltou a vencer - que postura esperam?

"A seleção do Uruguai briga muito, luta muito, e não vai ser diferente nesse jogo. Acredito que os jogadores vão fazer de tudo para buscar essa vitória aqui, para praticamente encaminharem a classificação. Mas a nossa equipe está mais forte, elenco mais incorporado, pegando mais as ideias do Dorival. Independentemente do momento deles, temos que fazer o nosso, impor nosso ritmo de jogo com apoio da torcida, jogando junto, e assim ir minando as chances do Uruguai fazer alguma coisa aqui".

A trajetória do André no estado da Bahia

"Essa convocação está sendo muito especial para mim. Quando eu vim do aeroporto, passando por trás de onde morava, numa quadra de barro que eu jogava. Passa um filme na cabeça saber que fiz a escolha certa, que saí de casa com 10 anos atrás de um sonho e hoje tenho a certeza que deu certo. É muito gratificante. Para fechar tudo com chave de ouro é o time jogar bem, vencermos, o Brasil estar sendo sempre destaque. Não só ganhar, mas ganhar e convencer. Todos focados nisso, empenhados, e com certeza no final vai dar certo".

Adaptação ao Wolverhampton e oscilação

"Estou ainda em fase de adaptação lá, um futebol muito diferente. Cheguei sendo o melhor jogador do mês, fui para a seleção, fiquei dois jogos fora. Sempre tive cabeça muito forte, desde a base, e isso não é problema para mim. Em questão de pouco tempo tudo vai ocorrer como ocorreu no primeiro mês. É um país que eu não falo a língua, tem essa situação ainda. Estamos nos recuperando agora, três jogos sem perder, e isso é importante. No geral estou me adaptando bem, minha família se mudou, e é questão de processo, passo a passo, que as coisas vão se alinhar. Eu carrego a seleção brasileira dentro de mim, independe de estar aqui ou fora. Quem estiver aqui vai dar conta do recado. Olhem quantos têm no Brasil e estou entre os 23. É carregar a seleção dentro da gente e quem vier precisa estar preparado".

Invencibilidade em Salvador

"Importante ter esses números aqui, mas é uma partida completamente diferente. A equipe do Uruguai se defende muito bem, o jogo é de muito contato. Nos dois últimos jogos contra eles não tivemos bons números, mas melhoramos, estamos fazendo bons jogos e que os números na Bahia continuem a nosso favor".

Novo momento de pressão - jogo contra o Uruguai é diferente?

"O Brasil tem que estar em primeiro lugar, é isso um pouco da pressão, todos os torcedores querem isso. Estávamos em sétimo na última convocação, ganhamos duas, subimos na tabela, e agora tem pouco menos de pressão, mas ela continua. O Brasil tem que estar no primeiro lugar sempre. A cobrança interna não é diferente. Nos cobramos muito, todo dia no café, almoço ou jantar tem a tabela das Eliminatórias. A cobrança interna existe. A tabela fica na televisão. Para a gente ver todo dia e não deixar para o jogo, fazer todo dia. Desempenho vai melhorar e nos últimos jogos vamos buscar a primeira colocação. Não só pelo resultado, mas com alta performance".