Ramalho brinca sobre 'fama' após acerto com Corinthians: 'Era um anônimo'

Foram quase 14 anos morando e atuando na Europa, com passagens por Bayer Leverkusen e PSV, mas André Ramalho se enxergava como um 'anônimo' quando voltava ao Brasil. Agora, depois de chegar ao Corinthians, a história do zagueiro teve uma grande mudança.

O que aconteceu

André Ramalho conta que, quando chegava ao Brasil para passar férias, era quase um 'completo anônimo'. Isso porque o defensor nunca havia atuado profissionalmente no país, se mudando para o exterior ainda muito jovem. Ele contou sobre como sentiu as primeiras mudanças em seu retorno em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL.

Eu tenho muito orgulho do que vivi na Europa, mas sempre que eu chegava no Brasil era um completo anônimo, tirando ali na minha cidade, que é pequena e o povo sempre escutou falar de mim, mas de modo geral podia andar em qualquer lugar, e ninguém me reconheceria, seria uma pessoa normal. Agora é quase que ao contrário. Se eu passar por um lugar público num horário de pico, alguém vai reconhecer (risos) André Ramalho, ao UOL

Essa foi uma das mudanças, que era algo que eu sempre quis viver, não pela fama, mas sim o reconhecimento do seu trabalho. Eu sou brasileiro, cresci aqui, então quando você é criança o que você imagina primeiro é passar pelos processos normais, crescer em um clube e depois ser transferido do Brasil. Eu fiz o processo inverso. Eu sempre tive esse sonho de poder jogar em um clube de alto nível no Brasil e estou no Corinthians, nem preciso falar da grandeza do clube, torcida. Viver tudo isso é sensacional, passei quase 14 anos em outro país, então a minha fase adulta foi só lá André Ramalho

