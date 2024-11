Venezuela x Brasil: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelas Eliminatórias

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira. A Seleção Brasileira visita a Venezuela, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na 11ª rodada do torneio.

Onde assistir: A partida terá transmissão da TV Globo, na rede aberta, e também do SporTV, na televisão fechada.

Os brasileiros chegam embalados pelas duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas. Os resultados fizeram o técnico Dorival Júnior ganhar tranquilidade no comando da equipe.

O Brasil começa a rodada na quarta posição, com 16 pontos. Se pontuar, a equipe pode dormir em terceiro na classificação.

Dorival Júnior não fez mistério na escalação. O comandante confirmou a formação, com os jogadores que iniciaram o duelo contra o Peru, com Vinícius Júnior na vaga de Rodrygo.

"Já tinha a ideia da repetição da equipe. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos. São jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades", afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Do outro lado, a Venezuela vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo. No entanto, a equipe vem em mau momento nas Eliminatórias e ocupa a oitava posição, com 11 pontos.

Os donos da casa vivem um de seis jogos sem vencer na competição qualificatória e saíram da zona de classificação. Por isso, uma vitória é fundamental para os venezuelanos.

FICHA TÉCNICA



VENEZUELA X BRASIL

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (Venezuela)



Data: 14 de novembro de 2024, quinta-feira



Horário: 18h (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)



VAR: John Perdomo (COL)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez, Cásseres e Herrera; Savarino, Machís e Rondón.



Técnico: Fernando Batista

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vinícius Junior, Savinho e Igor Jesus.



Técnico: Dorival Júnior