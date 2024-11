Clube será investigado por escalar youtuber em empate pelo Argentino

O Deportivo Riestra (ARG) será investigado pelo Tribunal de Ética após escalar o youtuber Ivan Raúl Buhajeruk, mais conhecido como "Spreen", no empate em 1 a 1 com o Vélez Sarsfield pelo Campeonato Argentino.

O que aconteceu

A AFA (entidade responsável pelo futebol argentino) pediu para o Tribunal investigar o episódio. Spreen ficou em campo apenas por um minuto, sendo substituído por Gustavo Fernández após uma falta marcada contra o Riestra.

A entidade apontou "conduta que pode prejudicar a reputação e a integridade do futebol argentino" por parte do Riestra. O clube foi criticado também pela imprensa local e jogadores do Vélez pela escalação do youtuber.

A mensagem é para os rapazes que estão do outro lado: hoje a televisão mostrou-lhes um atalho que não é isso. Hoje foi uma falta de respeito com o futebol. É uma mensagem errada que damos à sociedade e às crianças, àqueles que se esforçam ao máximo e não conseguem. Braian Romero, jogador do Vélez, à ESPN argentina.

O motivo da contratação do argentino tem ligação com a Speed Unlimited, principal patrocinadora do Riestra. A empresa de bebidas energéticas tem uma parceria com Spreen, que acumula mais de 7 milhões de inscritos em seu YouTube.

