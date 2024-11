Até quando vai o contrato de Guardiola e quanto ele recebe por ano do City?

Imagem: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Pep Guardiola está na reta final de seu contrato com o Manchester City e é um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Ele é alvo da CBF para o comando da seleção brasileira, segundo o site The Athletic.

O que aconteceu

O vínculo do técnico catalão com o City é válido até o final de junho de 2025. Ele ocupa o cargo desde julho de 2016 e já levantou mais de 15 títulos pelo clube inglês, incluindo a primeira taça da Liga dos Campeões da história da equipe.

Guardiola recebe anualmente cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) do Manchester City, de acordo com levantamento do L'Equipe em 2023. Na época, ele só ficava atrás de Diego Simeone, do Atlético de Madri, no topo do ranking dos técnicos mais bem pagos do mundo — o argentino tem salário que supera a casa dos R$ 190 milhões.

O treinador de 53 anos tem futuro incerto e já disse publicamente que planeja assumir uma seleção — sem estabelecer uma data. O City já trabalha com a possibilidade de saída do treinador, mas também há a chance de Guardiola renovar por um ano e deixar o plano 'Copa do Mundo' para 2030.

Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, é preciso que ela te queira, como os clubes. Gostaria de vivenciar isso. Não sei quando, se daqui a cinco, dez, 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo. Guardiola, em fevereiro

Guardiola na seleção brasileira?

Pep Guardiola durante o jogo do City contra o Sporting, pela Liga dos Campeões Imagem: Catherine Ivill/Getty

A declaração de Ancelotti foi dada no mesmo dia em que o The Athletic publicou sobre Guardiola na seleção brasileira. O site escreveu que a CBF ligou para o técnico catalão em várias oportunidades neste ano.

O braço esportivo do The New York Times afirmou que a CBF está fazendo "uma grande jogada" para contratar Guardiola, que gosta da ideia de treinar a seleção pentacampeã. O interesse no catalão pode ser a segunda ofensiva da CBF por técnico europeu, após ter tentado Ancelotti.

Guardiola até ficou perto de treinar a equipe pentacampeã em 2012, mas o acordo não avançou na época. O técnico espanhol teria ficado irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo depois de sua saída do Barcelona, de acordo com o site. Depois, em 2022, foi sondado novamente pela entidade.

Nesta semana, o treinador de 53 anos brincou sobre não ser mais um candidato para assumir a seleção após a goleada sofrida pelo City na Champions. Ele respondeu com bom humor ao ser questionado sobre treinar o Brasil depois da virada do Sporting comandada pensação sueca Gyokeres.

Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível. Pep Guardiola

Guardiola é tido como "sonho de consumo" dos torcedores para assumir a seleção brasileira. Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que o ex-Barça é o favorito dos brasileiros para o cargo, com 27% dos votos válidos.