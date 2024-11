Chris Wood, do Nottingham Forest, é o melhor jogador do mês de outubro no Campeonato Inglês

O neozelandês Chris Wood, do Nottingham Forest, foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor jogador do mês de outubro no Campeonato Inglês. O atacante de 32 anos marcou quatro gols em três jogos nesse período.

Chris Wood balançou as redes no empate contra o Chelsea (1 a 1), anotou o gol da vitória sobre o Crystal Palace (1 a 0) e fez dois gols no triunfo diante do Leicester City (3 a 1).

O atacante do Nottingham Forest venceu a concorrência de seu companheiro de time Matz Sels, de Facundo Buonanotte (Leicester City), de Josko Gvardiol (Manchester City), de Bryan Mbeumo (Brentford), de Cole Palmer (Chelsea) e Danny Welbeck (Brighton).

The @PremierLeague Player of the Month for October. ? pic.twitter.com/2Tw07xjrBe ? Nottingham Forest (@NFFC) November 8, 2024

Essa foi a primeira vez que um jogador do Nottingham Forest foi eleito o melhor jogador do mês na história do Campeonato Inglês. Além disso, Chris Wood se tornou o primeiro neozelandês a vencer o prêmio.

Chris Wood ainda é um dos artilheiros do Campeonato Inglês, com oito gols marcados, empatado com Bryan Mbeumo e atrás apenas de Erling Haaland, que tem 11 bolas na rede.

Surpresa nesse começo de temporada, o Nottingham Forest é o 3º colocado da competição, com 19 pontos conquistados.

A equipe volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Newcastle, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, no City Ground. Os visitantes ocupam a 11ª posição, com 15 pontos somados.