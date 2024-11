São Paulo anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Athletico-PR no Morumbis

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

A pré-venda dos bilhetes para sócios-torcedores teve início no último dia 31 de outubro, às 10 horas. Já a comercialização geral de ingressos começou mais cedo nesta quarta-feira, no mesmo horário. As entradas estão à venda apenas no site, sem bilheteria física no Morumbis.

Os ingressos ainda estão disponíveis para compra. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio são-paulino podem adquirir suas entradas por meio do site spfcticket.net. Não será possível comprar bilhetes nas bilheterias físicas do estádio.

Ainda restam bilhetes para venda na grande maioria dos setores do Morumbis. As únicas seções esgotadas são as seguintes: Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco (meia e inteira) e Arquibancada Sul Diamante Negro (meia e inteira).

Mais de 2??0?? mil ingressos vendidos para sábado! É dia de retornar ao MorumBIS para o duelo contra o Athletico-PR, às 21h. Garanta a sua entrada > https://t.co/CV5rzDgf8V #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/zStV6Xsr8b ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 6, 2024

O valor das entradas restantes varia de R$ 50,00 a R$ 200,00 (inteiras). O mais caro fica nas Cadeiras, no setor Especial Oeste Ouro Branco, com a meia-entrada saindo a R$ 100,00. Já o mais barato é a Arquibancada Norte Oreo. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

O jogo contra o Athletico-PR marca o reencontro do São Paulo com o Morumbis após mais de um mês. O último jogo do Tricolor em seus domínios foi a eliminação para o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro. Depois, a equipe disputou duas partidas como mandante, porém ambas longe de São Paulo.

Os comandados de Luis Zubeldía vão atrás de ampliar a boa sequência no Brasileirão. Com a vitória sobre o Bahia na última terça-feira, o São Paulo chegou a três jogos sem perder na competição. O Tricolor paulista figura na sexta posição, com 54 pontos, enquanto o Athletico-PR está em 17º, com 34.

Confira os preços dos ingressos para o jogo contra o Athletico-PR:

ARQUIBANCADA

Norte - meia (R$ 25,00) / inteira (R$ 50,00)

Leste - meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

Oeste -meia (R$ 50,00) / inteira (R$ 100,00)

CADEIRAS

Térrea Leste - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Superior Norte - meia (R$ 40,00) / inteira (R$ 80,00)

Superior Sul - meia (R$ 75,00) / inteira (R$ 150,00)

Especial Leste - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

Especial Sul - meia (R$ 100,00) / inteira (R$ 200,00)

CAMAROTES

Camarote Corporativo - R$ 300,00 (preço único)

Camarote dos Ídolos - meia (R$ 300,00) / inteira (R$ 600,00)