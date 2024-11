As notas do dérbi: Hugo Souza é o melhor; Caio Paulista, o pior

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Hugo Souza foi o melhor jogador na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, nesta segunda-feira (4), segundo a plataforma Footstats. O camisa 1 do time alvinegro recebeu nota 7,8 pela atuação.

O destaque negativo ficou pelo lado do Palmeiras. Caio Paulista recebeu 4,5 pelo tempo em que ficou em campo. Ele errou ao tentar cortar cruzamento de Yuri Alberto, viu a bola ficar com Matheuzinho, que ajeitou para Garro finalizar e marcar o primeiro gol do Corinthians.

Notas do Corinthians

Hugo Souza: 7,8

André Ramalho: 6,9

Gustavo Henrique: 7,0

Félix Torres: 6,0

Matheuzinho: 6,6

José Martínez: 6,7

Alex Santana: 6,2

Rodrigo Garro: 6,6

Hugo: 6,3

Memphis Depay: 5,8

Yuri Alberto: 6,5

(Raniele): 6,3

(Carrillo): 5,5

(Matheus Bidu): 5,5

(Breno Bidon): 5,7

(Romero): 5,8

Notas do Palmeiras