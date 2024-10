Rival do Corinthians na Sul-Americana, Racing poupa titulares e perde no Argentino

Rival do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, o Racing perdeu de virada para o Banfield por 2 a 1 na tarde deste domingo (27), pela 19ª rodada do Campeonato Argentino. Priorizando a eliminatória contra o Timão, o técnico Gustavo Costas optou por poupar titulares no duelo válido pela liga nacional.

O Racing abriu o placar com o zagueiro Santiago Quiros, mas levou a virada com gols de Sepúlveda e Ignacio Rodríguez. Com o revés, a equipe ficou na 6ª colocação do Campeonato Argentino, com 28 pontos conquistados, 10 a menos em relação ao líder Vélez Sarsfield.

Dos titulares do Racing no empate por 2 a 2 com o Corinthians, em Itaquera, apenas Maximiliano Salas teve minutos diante do Banfield, entrando em campo na segunda etapa. Marco Di Cesare, Agustin Basso, Gabriel Rojas, Agustin Almendra, Quintero e Adrián Martínez sequer foram relacionados.

A equipe de Avellaneda nunca escondeu que sua prioridade na temporada é o título da Copa Sul-Americana, torneio que nunca conquistou. A comissão técnica aposta em jogadores descansados e na força do fator casa para passar pelo Corinthians e avançar à final da competição continental.

O jogo de volta da semifinal entre Racing e Corinthians será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Cilindro. Se os argentinos conseguiram poupar jogadores pela liga de seu país, o mesmo não se pode dizer do Timão, que vai com força máxima encarar o Cuiabá, nesta segunda-feira.