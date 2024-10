Corinthians se apoia em bom aproveitamento como mandante nas copas por vitória contra o Racing

O Corinthians tem um jogo de extrema importância marcado para esta quinta-feira. O Timão enfrenta o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. E o time de Ramón Díaz tem um trunfo para vencer a partida.

Apesar de não viver uma grande temporada, a equipe do Parque São Jorge é dona de um bom aproveitamento dentro de casa em torneios eliminatórios. Ao todo, em nove jogos disputados em Copas neste ano, o time obteve seis vitórias e dois empates, além de apenas uma derrota.

O único revés ainda veio em uma noite que terminou feliz para a torcida do Corinthians. A equipe foi derrotada por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, mas levou a melhor nos pênaltis e se classificou à próxima fase.

Esta, aliás, tem sido a síntese do Corinthians em 2024. Apesar do bom retrospecto nas Copas, o Timão detém apenas um aproveitamento mediano como mandante no Brasileirão. Em 15 jogos na Neo Química Arena pela Série A, o time só perdeu apenas uma vez, mas empatou mais do que ganhou - oito empates, contra seis triunfos.

O Corinthians tem mais uma sessão de treino antes do jogo contra o Racing. O Timão enfrenta os argentinos na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.