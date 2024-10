Vini Jr. comenta hat-trick pelo Real perto da cerimônia da Bola de Ouro: "Passei por muitas coisas"

Na semana que precede a cerimônia de premiação da Bola de Ouro, Vini Jr. provou porque é um dos favoritos ao troféu. Nesta terça-feira, o atacante brasileiro marcou três gols na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, por 5 a 2, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

O camisa 7 do Real, no entanto, não quis se colocar como grande nome à premiação e espera unir o povo brasileiro na torcida para que conquiste o prêmio de melhor do mundo na próxima segunda-feira.

"Sempre importante a torcida do Brasil e do mundo todo que sempre me apoiaram desde quando eu cheguei aqui com 18 anos. Eu passei por muitas coisas mas sempre trabalhei com minha família. [...] Espero que o Brasil possa unir forças. Eu sempre disse que queria que todos os brasileiro torcessem por mim, e espero que na segunda-feira eles possam torcer por mim", disse Vini Jr. em entrevista a TNT Sports.

Os hat-trick marcado nesta terça-feira foi o primeiro de Vini Jr. na Champions League. Ele é o 16º brasileiro a marcar três gols em uma partida no torneio e demonstra estar em busca de mais evolução.

"Estou retribuindo todo o carinho que esse time, o presidente, todas as pessoas que acreditaram em mim quando tinha apenas 16 anos me deram. Eles fizeram de tudo para eu chegar até aqui e foi um processo muito longo até o jogo de hoje, onde eu fiz três gols pela primeira vez nessa competição. Venho crescendo a cada jogo e a cada ano, porque só tenho 24 anos. Cheguei aqui muito cedo, pude aprender dos melhores jogadores e quero seguir evoluindo por muito mais tempo", afirmou.

O Real Madrid parecia que somaria a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões. Os espanhóis perdiam por 2 a 0 para o Borussia, mas marcaram cinco gols no segundo tempo e viraram a partida. Além dos três de Vini Jr, Rüdiger e Lucas Vázquez foram os autores dos outros dois tentos. O atacante brasileiro, no entanto, não se surpreende com o desempenho avassalador do clube.

"Eu acho que não tem muito o que falar, as pessoas sabem que sempre se passam muitas coisas no Bernabéu e hoje não foi diferente. Foi igual na final (da Champions da temporada passada, contra o Borussia), jogamos o primeiro tempo muito mal e chegamos no vestiário calados esperando o Ancelotti falar", completou o atacante.

A vitória faz com que o Real Madrid suba para a nona colocação na tabela geral da Liga dos Campeões, com seis pontos. Na próxima rodada da competição, o clube espanhol recebe o Milan. No sábado, Vini Jr. terá mais uma oportunidade para mostrar que é o favorito à Bola de Ouro. O Real Madrid enfrenta o Barcelona, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.