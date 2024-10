Flamengo repudia ataques a ônibus com rubro-negros antes da semifinal da Copa do Brasil

Através de uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Flamengo repudiou o ataque contra torcedores rubro-negros antes do jogo diante do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, que classificou o Mengão à final da competição após empate em 0 a 0 na Neo Química Arena.

Segundo o Flamengo, o episódio de violência "é inadmissível". O clube carioca afirmou que o ataque "não partiu de verdadeiros torcedores do Corinthians", e sim de marginais.

Por fim, a diretoria do Flamengo pediu que sejam tomadas as providências cabíveis na punição aos responsáveis, reforçando que "o futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência.

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente os ataques sofridos por rubro-negros que viajaram de ônibus do Rio de Janeiro a São Paulo para acompanhar o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Vale frisar que estes torcedores foram atacados mesmo com escolta da Polícia Militar. Este tipo de violência é inadmissível. Temos certeza que ela não partiu de verdadeiros torcedores do Corinthians. Os responsáveis por este ato de vandalismo são marginais e assim devem ser tratados pelas autoridades competentes.

Esperamos que sejam tomadas todas as providências cabíveis na punição aos responsáveis. O Flamengo está à disposição para passar às autoridades os fatos que nos foram relatados.

O futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência. Por isso, pedimos, mais uma vez: paz no futebol"