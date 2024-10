Chuva adia provas do STU Rio, e campeões podem ser definidos sem disputa

As provas do STU Rio programadas para a manhã deste domingo (20), último dia de evento, foram adiadas por conta da chuva. Caso a competição não volte a acontecer, os campeões serão definidos mesmo sem disputa, prevalecendo os resultados das semifinais.

O que aconteceu

As semifinais do skate street e park masculino estavam programadas para começar às 9h35 deste domingo (20), mas foram adiadas por conta da chuva, segundo informou a organização do STU Rio, que acontece na pista na Praça Duó, na Barra da Tijuca.

A organização do evento comunicou que as semifinais do skate masculino foram 'interrompidas', o que, naturalmente, provocará o atraso das demais provas do dia.

O evento informa que os resultados finais do STU Rio serão definidos anda neste domingo independentemente da chuva. Caso as provas não voltem a ser disputadas, valerá o resultado das semifinais.

Vale ressaltar, porém, que as semifinais do skate masculino ainda não foram finalizadas, e o evento aguarda uma brecha na chuva para ao menos terminar essa disputa.

Estão programadas para este domingo todas as finais do evento, incluindo street e park masculino e feminino, além da decisão do paraskate e outros eventos, como o Campeonato Brasileiro de Freestyle.

Chuva já havia interrompido provas deste sábado (19) Imagem: LORANDO LABBE/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Público reclama de falta de informação

Antes do comunicado oficial divulgado pelo STU às 10h, o público vinha usando as redes sociais para protestar contra a falta de informação sobre o evento. Muitos reclamaram de morarem longe e não saber se valeria a pena comparecer ao local

Eu moro longe à beça do evento, e ainda nem sai de casa por medo de só perder tempo e dinheiro. E eles não falam absolutamente nada

Gostaria de saber alguma informação, até agora não se pronunciaram sobre o evento de hoje e eu moro longe. Não tem como rolar com essa chuva, né? Poderiam falar alguma coisa???

Brasil tem seis nas finais femininas

O Brasil tem seis representantes nas finais femininas do STU Pro Tour Rio de Janeiro, entre elas a medalhista olímpica Rayssa Leal. São três skatistas brasileiras classificadas para a decisão do skate street e outras três na do park.