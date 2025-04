Destaque da base do São Paulo fará intercâmbio no Stuttgart, da Alemanha

Um dos destaques das categorias de base do São Paulo, o lateral esquerdo Nicolas Bosshardt fará um intercâmbio no Stuttgart, da Alemanha, após a disputa da Dallas Cup, torneio que será disputado neste mês de abril nos EUA e terá a participação de clubes como Real Madrid e Newcastle.

Nicolas foi um dos escolhidos para viajar à Alemanha após a disputa da Dallas Cup e deverá participar da rotina de treinos no Stuttgart até maio. Desde o ano passado ele vem sendo monitorado pelo Barcelona justamente por se destacar na base do São Paulo.

Após chamar atenção no sub-17, categoria na qual disputou 38 jogos, marcou sete gols e deu sete assistências, Nicolas Bosshardt foi promovido ao sub-20 e também tem tido boas atuações. Em três partidas ele já balançou as redes uma vez e anotou uma assistência. Na última segunda-feira, foi ele quem marcou o primeiro dos três gols do São Paulo sobre o Corinthians na vitória, de virada, por 3 a 2, pelo Brasileirão da categoria.

A ida de Nicolas ao Stuttgart faz parte da parceria firmada entre o clube da Suábia e o São Paulo. Recentemente, representantes da equipe estiveram no CFA Laudo Natel, em Cotia, conhecendo as instalações da base e no mês de julho as equipes sub-17 e sub-20 do time alemão são esperadas no completo de base tricolor para um período de treinamentos. Um torneio com outros times brasileiros também está em pauta, mas não confirmado.