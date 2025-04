Jake Paul revela negociações ousadas para enfrentar campeões mundiais de boxe

Jake Paul, youtuber conhecido por ter feito a transição da carreira de influenciador digital para a de boxeador profissional, revelou recentemente que esteve em negociações avançadas para enfrentar um campeão mundial invicto. De acordo com o americano, por muito pouco ele não assinou um contrato para medir forças com Gervonta 'Tank' Davis, campeão mundial dos pesos-leves pela WBA (Associaççao Mundial de Boxe).

Em entrevista ao canal 'iFL TV', Jake afirmou que as conversas com a equipe de Tank estavam bem encaminhadas, e que a disputa estava praticamente confirmada. No entanto, a expectativa foi frustrada quando Davis empatou em sua última apresentação nos ringues. Na ocasião, no dia 1º de março deste ano, ele empatou contra Lamont Roach, em resultado controverso que obrigou os promotores do show a agendarem uma revanche imediata.

"Sim, foi altamente discutido estava e em negociações, quase pronto para acontecer. Mas ele precisa fazer sua revanche contra Lamont Roach e garantir a vitória. Então, poderemos retomar. Mas sim, eu e o Gervonta estávamos programados para lutar, com certeza", revelou o influenciador digital.

Próximos passos

Sem se deixar abalar pelos contratempos, o americano já tem novos objetivos em mente. Ele revelou que está em conversas iniciais com Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, visando um confronto em 2026. Segundo o próprio, o possível adversário teria respondido positivamente a um desafio feito publicamente.

"Estamos planejando isso para 2026. Conversei com Anthony ao telefone. Ele me ligou e disse: 'Vi que você me desafiou. Vamos nessa, vamos fazer acontecer.' Eu prometo a vocês que temos algo grande vindo aí. Fiquem ligados", declarou ao site 'Sports Illustrated'.

Esses novos capítulos refletem a ambição do "Problem Child" em buscar espaço entre os grandes nomes da nobre arte. Mesmo com críticas sobre o nível de seus adversários, o norte-americano segue tentando se consolidar tanto como atleta quanto como figura de impacto no cenário do boxe profissional.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok