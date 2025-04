Incômodo pode interromper sequência 'absurda' de zagueiro do São Paulo

O zagueiro Arboleda deixou o jogo contra o Alianza Lima (PER) no intervalo com um incômodo na coxa esquerda e é dúvida para o duelo deste domingo contra o Cruzeiro, o que pode interromper uma sequência 'absurda' do defensor no time.

O que aconteceu

Em exames realizados na última sexta-feira, Arboleda não teve lesão detectada. No entanto, a sobrecarga muscular do defensor faz com que ele seja dúvida contra o time mineiro.

Arboleda tem mais minutos na temporada do que até mesmo o goleiro Rafael. O equatoriano soma 1395 minutos contra 1390 de Rafael.

O titular do gol são-paulino foi poupado em três partidas, enquanto Arboleda só não atuou em duas. Até o duelo contra o Alianza Lima, Arboleda não tinha sido substituído nenhuma vez no ano.

É do equatoriano a maior sequência atual como titular do time, tendo iniciado os últimos 11 jogos. Os jogadores de linha que mais se aproximam de tais números são o zagueiro Alan Franco e o meia Alisson, com seis partidas — quase metade.

Arboleda só não jogou em duas oportunidades: a vitória contra a Portuguesa, no início do ano, e a derrota para o Red Bull Bragantino. Em todos os 16 jogos, o equatoriano recebeu apenas um amarelo.