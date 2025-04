Fluminense x Santos: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Santos na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fluminense conquistou a primeira vitória na rodada anterior. O Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2 a 1.

O Santos busca o primeiro triunfo. A equipe de Pedro Caixinha perdeu na estreia para o Vasco e empatou em 2 a 2 com o Bahia.

O Peixe vive a expectativa do retorno de Neymar. O craque se lesionou há mais de um mês e deve ficar à disposição da comissão técnica.

Fluminense x Santos -- Brasileirão 2025