Brasileiro sobe Aconcágua e bate recorde aos 15: 'Respirava e não vinha ar'

Do UOL, em São Paulo

Antes de encarar o segundo ano do Ensino Médio, o jovem João Victor decidiu enfrentar um desafio nas alturas junto de seu pai. Aos 15 anos, ele escalou o Aconcágua, a montanha mais alta das Américas, em apenas oito dias e se tornou o mais jovem na história a conseguir o feito.

Escalada em tempo recorde

João subiu até o cume do Aconcágua, a 6.962 m de altitude, em apenas uma semana e um dia. A aventura foi realizada em janeiro deste ano ao lado do pai, Rodrigo Xavier, e contou com meses de preparação fazendo academia e simulador de escada.

A expedição na montanha, localizada na parte argentina da Cordilheira dos Andes, levou a metade do tempo tradicional. Em média, os montanhistas costumam fazer a escalada entre 15 a 20 dias, com taxa de sucesso de apenas 30%. O Aconcágua é o maior pico fora da Ásia.

O garoto enfrentou temperaturas de até -18,5 ºC, não utilizou oxigênio suplementar e relatou ao UOL os desafios: "Respirava e não vinha ar". Paulistas, pai e filho caminharam diariamente por horas a fio, superando as condições climáticas adversas e o desgaste físico e mental acumulados. Além disso, o instinto de sobrevivência os tentava a desistir a cada passo.

Aos 15 anos, João Victor se tornou o montanhista mais jovem a escalar o Aconcágua em menos tempo Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

A montanha tem 6.962 m, eu respirava e não vinha ar. Eu dava um passo, ficava dez minutos respirando, aí dava outro passo, mais dez minutos. Isso quebra muito o teu mental, vai desgastando muito. Você fala: 'Meu Deus, eu não dou mais dez passos depois daqui.

João Victor, ao UOL

Mas meu pai sempre esteve do meu lado, falando que eu conseguia, Isso ajuda muito, cria uma confiança e uma força interna que te faz mover. E quando eu cheguei lá em cima, caí no chão, comecei a chorar pra caramba. Parecia uma criança chorando de tão feliz que eu estava de ter conseguido.

O Aconcágua foi a segunda montanha escalada por João Victor, que já havia se tornado o mais jovem a subir o Kilimanjaro em setembro de 2024. Ele começou a se interessar por montanhismo aos 14 anos, contou com a ajuda do pai para convencer sua mãe e decidiu encarar na África o seu primeiro pico, de 5.895 m. Pegou gosto e subiu o sarrafo.

Com 14 anos eu comecei a já pensar bastante sobre montanhismo e aos 15 tomei a coragem de realmente testar. Para ver como é que é a experiência de escalar uma montanha, ficar mais de uma semana lá, preso com meu pai (risos), tendo que aguentar um frio absurdo, ficar horas andando só você com a sua cabeça. Eu achei fantástico e uma experiência maravilhosa.

Na minha primeira montanha, ela [mãe] não queria que eu fosse nem a pau, queria que eu ficasse só no futebol mesmo. Só que aí eu convenci ela, meu pai também deu uma ajuda de leve, né. [Na segunda montanha] Ela achou que eu ia morrer, mas ela já foi mais tranquila.

João Victor

Projeto Everest

Há dez anos no montanhismo, o pai de João Victor está prestes a iniciar sua maior aventura: escalar o Everest em menos de 30 dias. Rodrigo Xavier vem se preparando para isso desde que começou a treinar para a sua primeira montanha e pesava 30 kg a mais.

Ele embarca em 25 de abril e quer virar o primeiro brasileiro a completar a expedição nesse tempo. A escalada até o pico mais alto do planeta, a 8.848 m, costuma levar 60 dias.

Rodrigo não terá o filho ao seu lado desta vez, mas está feliz com os aprendizados passados ao garoto na montanha. João quer cursar engenharia da computação, está focado nos estudos e pensa em retornar ao montanhismo no ano que vem ou só depois de entrar na faculdade.

Calma aí, eu estou aproveitando um pouquinho da cidade agora (risos). Eu botei na minha cabeça que ano que vem, talvez, eu vá pro Everest. É uma possibilidade ainda, porque o que trava muito é o estudo, ficar mais de um mês na montanha. Mas penso em usar mais o montanhismo como um hobby e não como carreira profissional.

João Victor