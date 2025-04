Gol e jogo prediletos de Bruno Henrique pelo Flamengo foram contra o Grêmio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Bruno Henrique reencontra hoje, às 17h30, em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro, um adversário especial. Afinal de contas, em sua concepção, tanto seu gol quanto seu jogo prediletos pelo Flamengo foram justamente contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores de 2019.

O gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Libertadores (contra o Grêmio). E jogos, tive vários inesquecíveis, se for citar vou ficar aqui até mais tarde. Mas deixo também esse jogo contra o Grêmio da semifinal.

Bruno Henrique, após ser homenageado pela marca de 100 gols pelo Fla

O que aconteceu

Na ocasião, o Rubro-Negro goleou o Tricolor por 5 a 0 no Maracanã. O atacante fez um gol, teve outro anulado e ainda sofreu um pênalti.

O gol feito por Bruno Henrique foi o primeiro, aos 41 minutos da etapa inicial. Ele arrancou do meio de campo, tocou para Gabigol e o camisa 9 chutou. O goleiro Paulo Victor espalmou e o camisa 27 estava atento para pegar o rebote e empurrar para o fundo da rede. Na comemoração, vibrou tanto que chegou a escorregar após pular a placa de publicidade.

Aos sete minutos do segundo tempo, Bruno Henrique sofreu um pênalti. Filipe Luís — hoje seu treinador - tocou para ele dentro da área. O atacante ameaçou um drible e sofreu um "rapa" de Geromel. Penalidade clara que Gabigol bateu com categoria para fazer o terceiro. Ao analisar o lance durante a transmissão da extinta Fox Sports, o narrador João Guilherme — atualmente na Flamengo TV — destacou: "Bruno Henrique, de novo, protagonista do lance".

Aos 16, com o 3 a 0 no placar, o atacante teve um gol anulado. Gabigol recebeu na esquerda e deu uma enfiada para Bruno Henrique, que escorou com categoria. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do camisa 9.

No quarto gol, o camisa 27 foi esperto ao puxar a marcação. Arrascaeta cobrou um escanteio da esquerda, Bruno Henrique correu para o primeiro pau e puxou dois jogadores gremistas. Com o espaço que abriu, o zagueiro espanhol Pablo Marí ficou livre para testar para o fundo da rede.

Bruno Henrique foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo. Vitinho entrou em seu lugar.

Veja os números do Sofascore de Bruno Henrique neste jogo

Nota Sofascore - 8,3 (segunda maior da partida)

Ações com a bola - 37

Passes certos - 10/16 (63%)

Passes decisivos - 2

Cruzamentos certos - 1

Grandes chances criadas - 1

Finalização no gol - 1

Finalização para fora - 2

Dribles (certos) - 3 (3)

Pênaltis sofridos - 1

Grandes chances criadas - 1

Duelos no chão (ganhos) - 11 (9)

Duelos aéreos (ganhos) - 3 (3)

Perda da posse de bola - 11

Faltas sofridas - 6

Interceptações - 1