UFC 314: Jean Silva pode ter garantido show do Belo no seu casamento; entenda

Jean Silva roubou a cena durante a semana do UFC 314, em Miami (EUA). Seja em entrevistas, na pesagem ou dentro do octógono, o peso-pena (66 kg) sempre parece ter uma carta na manga. Neste sábado (12), após finalizar Bryce Mitchell, o catarinense aproveitou a exposição midiática para lançar uma inusitada proposta a Dana White, presidente do UFC.

Segundo Jean, tanto ele quanto sua esposa sonham em casar na igreja com um show exclusivo do cantor Belo. Embalado por sua quinta vitória consecutiva na organização, o lutador não perdeu tempo: destacou em praticamente todas as entrevistas que pretende transformar esse desejo em realidade.

Na coletiva de imprensa após o evento, "Lord", como é apelidado, foi além e pediu aos jornalistas que levassem seu pedido a Dana White. Se o presidente do UFC aceitasse bancar o show do cantor, ganharia um papel de honra: seria padrinho do casamento.

- Ele quer casar com a parceira na igreja e quer que eu seja o padrinho se eu pagar? (risos). Vou precisar de mais informações sobre isso, mas provavelmente aceitarei (risos) - respondeu Dana, entrando na brincadeira.

Excelente fase

Jean Silva vive o melhor momento de sua carreira no UFC. Com cinco vitórias consecutivas, todas por via rápida, o catarinense caminha a passos largos para se tornar uma das estrelas da divisão dos penas. Aos 28 anos, ele deve finalmente entrar no ranking oficial da categoria, que será atualizado na próxima terça-feira.